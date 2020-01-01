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Повідомили, що робитимуть із частиною землі, де раніше був Центральний ринок

Повідомили, що робитимуть із частиною землі, де раніше був Центральний ринок
Стало відомо про найближчі плани на земельну ділянку, де раніше розташовувалася частина Центрального ринку.

Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.

На розгляд сесії винесли проєкт про скасування рішень міської ради від 26.12.2008 № 33/26 «Про надання КП «АвтоПаркСервіс» дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування ринку на вул. Глушець, 1» та від 25.02.2009 № 36/106 «Про внесення змін в рішення Луцької міської ради від 26.12.2008 № 33/26 «Про надання КП «АвтоПаркСервіс» дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування ринку на вул. Глушець, 1».

Депутат Андрій Білан поцікавився планами щодо облаштування ділянки, що розташована на ринку, у майбутньому.

Мер Ігор Поліщук нагадав, що свого часу надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою на Глушець, 1, однак цього так і не зробили. Тому для того, аби раніше ухвалені рішення не створювали плутанини в майбутньому, їх вирішили скасувати.

«Щодо земельної ділянки, то по лівій стороні ринку є декілька об’єктів щодо яких є ухвала про забезпечення позову, після завершення цієї ухвали вони будуть демонтовані і буде завершений демонтаж ринку підприємця Пахолка», - зауважив Поліщук. Міський голова додав, що до реконструкції площі перед замком земельну ділянку використовуватимуть як парковку для автомобілів.

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Теги: Старий ринок, демонтаж, плани
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Коментарі 1
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Хтось щось зрозумів, що робитимуть з лівою ділянкою старого базару?
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