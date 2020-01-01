Повідомили, що робитимуть із частиною землі, де раніше був Центральний ринок

Стало відомо про найближчі плани на земельну ділянку, де раніше розташовувалася частина Центрального ринку.Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.На розгляд сесії винесли проєкт про скасування рішень міської ради від 26.12.2008 № 33/26 «Про надання КП «АвтоПаркСервіс» дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування ринку на вул. Глушець, 1» та від 25.02.2009 № 36/106 «Про внесення змін в рішення Луцької міської ради від 26.12.2008 № 33/26 «Про надання КП «АвтоПаркСервіс» дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування ринку на вул. Глушець, 1».Депутатпоцікавився планами щодо облаштування ділянки, що розташована на ринку, у майбутньому.Мернагадав, що свого часу надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою на Глушець, 1, однак цього так і не зробили. Тому для того, аби раніше ухвалені рішення не створювали плутанини в майбутньому, їх вирішили скасувати.«Щодо земельної ділянки, то по лівій стороні ринку є декілька об’єктів щодо яких є ухвала про забезпечення позову, після завершення цієї ухвали вони будуть демонтовані і буде завершений демонтаж ринку підприємця Пахолка», - зауважив Поліщук. Міський голова додав, що до реконструкції площі перед замком земельну ділянку використовуватимуть як парковку для автомобілів.