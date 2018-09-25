У Луцьку спортсмену куплять квартиру
Сьогодні, 16:00
У Луцьку придбають житло одному з провідних українських бігунів Данилу Даниленку.
Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова повідомила, що місту надійшла субвенція з обласного бюджету у сумі 260 тисяч гривень для придбання житла спортсменам. Місто повинно дати ще 50 % співфінансування. Тому 260 тисяч гривень «знімуть» із потреб департаменту ЖКГ.
За ці 520 тисяч гривень планують купити квартиру спортсмену Данилу Даниленку.
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Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова повідомила, що місту надійшла субвенція з обласного бюджету у сумі 260 тисяч гривень для придбання житла спортсменам. Місто повинно дати ще 50 % співфінансування. Тому 260 тисяч гривень «знімуть» із потреб департаменту ЖКГ.
За ці 520 тисяч гривень планують купити квартиру спортсмену Данилу Даниленку.
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