Колишнього сільського голову з Волині судили через загибель людини

Через загибель чоловіка на будівництві судили ексголову Боблівської сільської ради Турійського району, який наразі є безробітним.Про це йдеться у вироку Турійського районного суду.За інформацією суду, з серпня до вересня 2018 року підсудний за власною ініціативою без належної розробки, затвердження проектно-кошторисної документації та залучення будівельних організацій, які можуть виконувати роботи, пов'язані з підвищеною небезпекою, організував ремонт та перекриття даху приміщення дитячого садка.Для цієї роботи тодішній сільський голова без належного оформлення трудових відносин залучив місцевого жителя.Чоловік, який погодився перекривати дах, не пройшов обов`язкового професійного добору, медичного огляду, спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Не будучи належним чином забезпеченим усіма необхідними засобами, 12 вересня 2018 року робітник впав з даху й загинув.У вироку суду йдеться про те, що відповідно до висновку судової інженерно-технічної експертизи тодішній сільсикй голова не організував належним чином безпечне виконання робіт на висоті, а саме: не розробив наряд на виконання робіт на висоті з перекриття даху дитячого садка; не затвердив наказом перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками; не забезпечив планування робіт на висоті з перекриття даху дитячого садка; не забезпечив видачу та реєстрацію нарядів і розпоряджень на виконання підготовки робочих місць; не забезпечив розробку проекту виконання робіт чи технологічної карти з перекриття даху дитячого садка; не провів належним чином та не оформив в журналах реєстрації інструктажів вступного, первинного та цільового інструктажів; не створив безпечних умов під час виконання робіт на висоті, а саме: не забезпечив наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо; не забезпечив належним чином ОСОБА_6 необхідними засобами захисту; не виконав у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті; не забезпечив належним чином запобіжним поясом, спецодягом, спецвзуттям, захисною каскою та іншими засобами індивідуального захисту, інвентарними захисними огородженнями; не забезпечив нагляд за виконанням робіт на висоті.Зрештою, суд вирішив визнати колишнього сільського голову винним та призначити йому покарання у виді обмеження волі на півтора року позбавленням права займати посади, що пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у сфері охорони праці та виконання робіт з підвищеною небезпекою на 1 рік.Щоправда, його звільнять від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом року не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки.