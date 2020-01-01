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Колишнього сільського голову з Волині судили через загибель людини

Колишнього сільського голову з Волині судили через загибель людини
Через загибель чоловіка на будівництві судили ексголову Боблівської сільської ради Турійського району, який наразі є безробітним.

Про це йдеться у вироку Турійського районного суду.

За інформацією суду, з серпня до вересня 2018 року підсудний за власною ініціативою без належної розробки, затвердження проектно-кошторисної документації та залучення будівельних організацій, які можуть виконувати роботи, пов'язані з підвищеною небезпекою, організував ремонт та перекриття даху приміщення дитячого садка.
Для цієї роботи тодішній сільський голова без належного оформлення трудових відносин залучив місцевого жителя.

Чоловік, який погодився перекривати дах, не пройшов обов`язкового професійного добору, медичного огляду, спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Не будучи належним чином забезпеченим усіма необхідними засобами, 12 вересня 2018 року робітник впав з даху й загинув.

У вироку суду йдеться про те, що відповідно до висновку судової інженерно-технічної експертизи тодішній сільсикй голова не організував належним чином безпечне виконання робіт на висоті, а саме: не розробив наряд на виконання робіт на висоті з перекриття даху дитячого садка; не затвердив наказом перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками; не забезпечив планування робіт на висоті з перекриття даху дитячого садка; не забезпечив видачу та реєстрацію нарядів і розпоряджень на виконання підготовки робочих місць; не забезпечив розробку проекту виконання робіт чи технологічної карти з перекриття даху дитячого садка; не провів належним чином та не оформив в журналах реєстрації інструктажів вступного, первинного та цільового інструктажів; не створив безпечних умов під час виконання робіт на висоті, а саме: не забезпечив наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо; не забезпечив належним чином ОСОБА_6 необхідними засобами захисту; не виконав у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті; не забезпечив належним чином запобіжним поясом, спецодягом, спецвзуттям, захисною каскою та іншими засобами індивідуального захисту, інвентарними захисними огородженнями; не забезпечив нагляд за виконанням робіт на висоті.

Зрештою, суд вирішив визнати колишнього сільського голову винним та призначити йому покарання у виді обмеження волі на півтора року позбавленням права займати посади, що пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у сфері охорони праці та виконання робіт з підвищеною небезпекою на 1 рік.

Щоправда, його звільнять від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом року не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки.

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Теги: cуд, сільський голова, загибель людини
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