Через «Ягодин» чоловік намагався потайки провезти велику суму готівки
Сьогодні, 12:14
На митному пості «Ягодин» викрили чоловіка, який хотів потайки перевезти валюту.
Так, громадянин України, прямуючи в Польщу смугою «зелений коридор» на автомобілі Audi, намагався перевезти незадекларовану валюту. Під час митного контролю в нього виявили 13 тис. євро та 1,8 тис. доларів СШA, - повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Тобто чоловік не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про валюту, яка підлягає обов’язковому декларування.
На нього склали протокол про порушення митних правил.
Порушення передбачене статтею 472 Митного кодексу України тягне за собою накладення штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію предмета правопорушення.
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Так, громадянин України, прямуючи в Польщу смугою «зелений коридор» на автомобілі Audi, намагався перевезти незадекларовану валюту. Під час митного контролю в нього виявили 13 тис. євро та 1,8 тис. доларів СШA, - повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Тобто чоловік не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про валюту, яка підлягає обов’язковому декларування.
На нього склали протокол про порушення митних правил.
Порушення передбачене статтею 472 Митного кодексу України тягне за собою накладення штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію предмета правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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