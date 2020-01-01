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У Луцьку нацгвардійці серед вулиці роздавали перехожим подарунки. ФОТО

У Луцьку нацгвардійці серед вулиці роздавали перехожим подарунки. ФОТО
У Луцьк нацгвардійці вирішили зробити приємний подарунок лучанам напередодні новорічно-різдвяних свят. Акцію влаштували біля ялинки на проспекті Грушевського.

Про це повідомляють на офційній сторінці військової частини.

Перехожим – дорослим і малечі – зі святковими побажаннями гвардійці дарували власноруч зроблені ялинки та вітальні листівки.

Минулого року військовослужбовці організовували схожий захід на Театральному майдані Луцька. Він зібрав масу позитивних відгуків та вражень громадян.

"Тому цього разу знову вирішили зробити маленький подарунок лучанам і гостям міста з нагоди Нового року та Різдва Христового", - зауважили луцькі нацгвардійці.

«Дехто не вірив, що ми просто хочемо зробити подарунок напередодні свят, який до того ж виготовили власними руками. І як же приємно було бачити радість в очах дітей і дорослих. Для нас - це найбільша нагорода від громадян», - розповіла гвардійка Раїса Цісарук.

«Це так приємно і зворушливо, - ділиться враженнями лучанка Тетяна. - У наш час зустріти людей, які роблять добро і безкорисливі справи – справжня рідкість. Дякую за вашу душевну щедрість».

Громадяни, які отримали гвардійські ялинки дякували за передсвяткову порцію позитиву. А діти віддячили військовим своїми щирими усмішками.

У Луцьку нацгвардійці серед вулиці роздавали перехожим подарунки. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці серед вулиці роздавали перехожим подарунки. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці серед вулиці роздавали перехожим подарунки. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці серед вулиці роздавали перехожим подарунки. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці серед вулиці роздавали перехожим подарунки. ФОТО

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Теги: Луцьк, нацгвардійці, ялинки, подарунки
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