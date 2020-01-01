Від удару автомобілі розлетілися дорогою: у Луцьку трапилася ДТП. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:40
На перехресті проспекту Соборності і вулиці Чорновола у Луцьку в четвер, 31 грудня, зіткнулися дві автівки.
Фото з місця ранішньої ДТП опублікував у соцмережі фейсбук Олександр Ковальчук.
Очевидець зазначив, що найбільше постраждав сірий легковик Ford Focus, якого зачепив Renault Scenic на польській реєстрації і відлетів на декілька десятків метрів від першого.
У пресслужбі патрульної поліції області Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що водій Ford Focus рухався на зелений сигнал світлофора, виконуючи поворот ліворуч, не дав дорогу автомобілю, що рухався в зустрічному напрямку прямо.
Внаслідок ДТП, на щастя, ніхто не постраждав, транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками
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Фото з місця ранішньої ДТП опублікував у соцмережі фейсбук Олександр Ковальчук.
Очевидець зазначив, що найбільше постраждав сірий легковик Ford Focus, якого зачепив Renault Scenic на польській реєстрації і відлетів на декілька десятків метрів від першого.
У пресслужбі патрульної поліції області Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили, що водій Ford Focus рухався на зелений сигнал світлофора, виконуючи поворот ліворуч, не дав дорогу автомобілю, що рухався в зустрічному напрямку прямо.
Внаслідок ДТП, на щастя, ніхто не постраждав, транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками
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Коментарі 1
Там потрібно світлофор із стрілкою наліво, тому що не видно коли для зустрічного транспорту вже засвітився жовтий. От і у цій ситуації питання - сценік точно виїхав на перехрестя на зелений сигнал? Чи розігнався на жовтий щоб проїхати до запалювання червоного? Була б зелена стрілка а у іншій машині відеореєстратор, наказали б винувату сторону а не потерпілу.
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