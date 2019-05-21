На дорозі Львів-Луцьк – смертельна аварія

На автодорозі Львів-Луцьк на смерть збили велосипедиста.Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 грудня близько 18.40 у Кам’янка-Бузькому районі, повідомляє ГУНП у Львівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ford Focus, 28-річний львів’янин, скоїв наїзд на велосипедиста, жителя району віком 66 років. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.