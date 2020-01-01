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«Ті, що вражають»: жидичинських ченців номінували на премію

«Ті, що вражають»: жидичинських ченців номінували на премію
Насельники чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця, що в Ківерецькому деканаті, можуть стати переможцями щорічної премії «Ті, що вражають», яку проводить телевізійна служба новин каналу «1+1».

Про це інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Як повідомив сайт tsn.ua, медійники «нагороджують українців, які проявили стійкість, сміливість, рішучість у буремних подіях року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН».

Нагадаємо, у березні цього року, під час карантину, монахи безкоштовно возили волинських медиків на роботу, годували поліцію на блокпостах, подаючи приклад безкорисливої турботи і любові до людей.

Переможців оголосять на початку нового року. Охочі проголосувати за братію, можуть це зробити за посиланням.

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Теги: ченці, премія, карантин
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