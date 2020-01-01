«Ті, що вражають»: жидичинських ченців номінували на премію
Сьогодні, 12:33
Насельники чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця, що в Ківерецькому деканаті, можуть стати переможцями щорічної премії «Ті, що вражають», яку проводить телевізійна служба новин каналу «1+1».
Про це інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Як повідомив сайт tsn.ua, медійники «нагороджують українців, які проявили стійкість, сміливість, рішучість у буремних подіях року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН».
Нагадаємо, у березні цього року, під час карантину, монахи безкоштовно возили волинських медиків на роботу, годували поліцію на блокпостах, подаючи приклад безкорисливої турботи і любові до людей.
Переможців оголосять на початку нового року. Охочі проголосувати за братію, можуть це зробити за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Як повідомив сайт tsn.ua, медійники «нагороджують українців, які проявили стійкість, сміливість, рішучість у буремних подіях року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН».
Нагадаємо, у березні цього року, під час карантину, монахи безкоштовно возили волинських медиків на роботу, годували поліцію на блокпостах, подаючи приклад безкорисливої турботи і любові до людей.
Переможців оголосять на початку нового року. Охочі проголосувати за братію, можуть це зробити за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Зеленський дав пораду, як можна зекономити на платіжках за газ
Сьогодні, 12:42
«Ті, що вражають»: жидичинських ченців номінували на премію
Сьогодні, 12:33
Працівникам волинського музею-скансену боргують зарплату. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15