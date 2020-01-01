«Ті, що вражають»: жидичинських ченців номінували на премію





Про це інформує



Як повідомив сайт tsn.ua, медійники «нагороджують українців, які проявили стійкість, сміливість, рішучість у буремних подіях року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН».



Нагадаємо, у березні цього року, під час карантину, монахи безкоштовно возили волинських медиків на роботу, годували поліцію на блокпостах, подаючи приклад безкорисливої турботи і любові до людей.



Переможців оголосять на початку нового року. Охочі проголосувати за братію, можуть це зробити за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Насельники чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця, що в Ківерецькому деканаті, можуть стати переможцями щорічної премії «Ті, що вражають», яку проводить телевізійна служба новин каналу «1+1».Про це інформує пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.Як повідомив сайт tsn.ua, медійники «нагороджують українців, які проявили стійкість, сміливість, рішучість у буремних подіях року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН».Нагадаємо, у березні цього року, під час карантину,годували поліцію на блокпостах, подаючи приклад безкорисливої турботи і любові до людей.Переможців оголосять на початку нового року. Охочі проголосувати за братію, можуть це зробити за посиланням

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