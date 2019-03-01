вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині поліцейські вилучили та вилили кілька літрів самогону

У селі на Волині поліцейські вилучили та вилили кілька літрів самогону
Днями до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що мешканка в одному з сіл Любешівщини виготовляє та здійснює продаж самогону.

Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.

Під час перевірки інформація підтвердилася та у помешканні волинянки виявили пластикову ємність з самогоном на 3,5 літри та 80 літрів самогонної закваски.

Поліцейські рідину вилучили та знищили шляхом виливання на землю. З "горе-підприємицею" провели профілактичну бесіду та притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 176 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самогон, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Показали одну із найстаріших світлин новорічної ялинки на Волині. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:53
У селі на Волині поліцейські вилучили та вилили кілька літрів самогону
Сьогодні, 13:15
Зеленський дав пораду, як можна зекономити на платіжках за газ
Сьогодні, 12:42
«Ті, що вражають»: жидичинських ченців номінували на премію
Сьогодні, 12:33
Працівникам волинського музею-скансену боргують зарплату. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Ліквідували майже два десятки самогонних точок: у районі на Волині поліція влаштувала рейд Ліквідували майже два десятки самогонних точок: у районі на Волині поліція влаштувала рейд
29 травень, 23:23
На Волині поліція воює з самогонщиками. ФОТО На Волині поліція воює з самогонщиками. ФОТО
01 березень, 2019, 21:09
На Волині поліцейські знищили брагу та самогон. ВІДЕО На Волині поліцейські знищили брагу та самогон. ВІДЕО
06 вересень, 2018, 16:21
На Волині покарали «самогонщиків» На Волині покарали «самогонщиків»
08 серпень, 2018, 08:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали одну із найстаріших світлин новорічної ялинки на Волині. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 13:53
 0
У селі на Волині поліцейські вилучили та вилили кілька літрів самогону
Сьогодні, 13:15
 0
Зеленський дав пораду, як можна зекономити на платіжках за газ
Сьогодні, 12:42
 0
«Ті, що вражають»: жидичинських ченців номінували на премію
Сьогодні, 12:33
 0
Працівникам волинського музею-скансену боргують зарплату. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8