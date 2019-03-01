У селі на Волині поліцейські вилучили та вилили кілька літрів самогону
Сьогодні, 13:15
Днями до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що мешканка в одному з сіл Любешівщини виготовляє та здійснює продаж самогону.
Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.
Під час перевірки інформація підтвердилася та у помешканні волинянки виявили пластикову ємність з самогоном на 3,5 літри та 80 літрів самогонної закваски.
Поліцейські рідину вилучили та знищили шляхом виливання на землю. З "горе-підприємицею" провели профілактичну бесіду та притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 176 КУпАП.
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Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.
Під час перевірки інформація підтвердилася та у помешканні волинянки виявили пластикову ємність з самогоном на 3,5 літри та 80 літрів самогонної закваски.
Поліцейські рідину вилучили та знищили шляхом виливання на землю. З "горе-підприємицею" провели профілактичну бесіду та притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 176 КУпАП.
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