У селі на Волині поліцейські вилучили та вилили кілька літрів самогону

Днями до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що мешканка в одному з сіл Любешівщини виготовляє та здійснює продаж самогону.Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.Під час перевірки інформація підтвердилася та у помешканні волинянки виявили пластикову ємність з самогоном на 3,5 літри та 80 літрів самогонної закваски.Поліцейські рідину вилучили та знищили шляхом виливання на землю. З "горе-підприємицею" провели профілактичну бесіду та притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 176 КУпАП.