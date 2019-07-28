На Волині ветерани та пенсіонери фізичної культури і спорту отримають стипендії. СПИСОК





Про це йдеться у розпорядженні заступника голови ОДА Сергія Мовенка.



Серед тих, хто отримуватиме стипендію - Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, заслужений тренер України, майстер спорту СРСР Геннадій Вайнер, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, заслужений тренер України, майстер спорту СРСР Володимир Гащин, ветеран фізичної культури та спорту, відмінник освіти України Володимир Косяк та інші.



Кожен із стипендіатів отримуватиме по 1000 гривень на місяць упродовж 2021 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині призначили 35 персональних стипендій видатним діячам, ветеранам та пенсіонерам фізичної культури і спорту області.Про це йдеться у розпорядженні заступника голови ОДАСеред тих, хто отримуватиме стипендію - Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, заслужений тренер України, майстер спорту СРСР Геннадій Вайнер, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, заслужений тренер України, майстер спорту СРСР Володимир Гащин, ветеран фізичної культури та спорту, відмінник освіти України Володимир Косяк та інші.Кожен із стипендіатів отримуватиме по 1000 гривень на місяць упродовж 2021 року.

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