Курс валют у Луцьку на 2 січня
Сьогодні, 09:38
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.35, а продаж – 28.48.
Євро при купівлі становить – 34.32, продажу – 34.55.
Курс російського рубля: купівля – 0.373, продаж – 0.380.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.42, продаж – 7.53.
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Євро при купівлі становить – 34.32, продажу – 34.55.
Курс російського рубля: купівля – 0.373, продаж – 0.380.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.42, продаж – 7.53.
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