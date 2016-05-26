Якість українських доріг перевірятимуть дорожні автолабораторії





Про це у Олексій Білошицький.



Контроль за дотриманням правил, норм і стандартів утримання автомобільних доріг і вулиць є важливим у запобіганні й зменшенні кількості ДТП на дорогах України. Але такі перевірки необхідно проводити за допомогою спеціальних інструментальних технічних засобів вимірювання.





Саме тому патрульним необхідні такі дорожні лабораторії, які вже оснащені найсучаснішим обладнанням, виготовленим за європейськими стандартами.



З їхньою допомогою наші інспектори зможуть перевіряти такі дорожні умови, як:



- рівність проїзної частини;

- коефіцієнт зчеплення;

- ухили проїзної частини;

- світлоповертальну спроможність дорожньої розмітки;

- освітленість і яскравість дорожнього покриття та дорожніх знаків.





Крім того, перевірятимуть відповідності технічного стану дорожніх знаків вимогам ДСТУ. Також лабораторії виїжджатимуть на місця ДТП.



«Зазначу, якщо поліцейські виявляють недоліки в експлуатаційному утриманні вулично-шляхової мережі, вони фіксують це у відповідних актах й видають вимоги (приписи) відповідальним особам за утримання автомобільних доріг для їхнього усунення.





За порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт передбачена адміністративна відповідальність ст. 140 КУпАП.



У разі виявлення такого правопорушення патрульні притягують винних посадових осіб до адміністративної відповідальності» – повідомив керівник патрульної поліції.



Ці автолабораторії на замовлення Департаменту патрульної поліції закуплені Державним агентством інфраструктурних проєктів в рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху. По проходженню всіх реєстраційних та адміністративних процедур, будуть розподілені в кожну область.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В розпорядженні патрульної поліції тепер є 30 сучасних дорожніх автолабораторій.Про це у facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції УкраїниКонтроль за дотриманням правил, норм і стандартів утримання автомобільних доріг і вулиць є важливим у запобіганні й зменшенні кількості ДТП на дорогах України. Але такі перевірки необхідно проводити за допомогою спеціальних інструментальних технічних засобів вимірювання.Саме тому патрульним необхідні такі дорожні лабораторії, які вже оснащені найсучаснішим обладнанням, виготовленим за європейськими стандартами.З їхньою допомогою наші інспектори зможуть перевіряти такі дорожні умови, як:- рівність проїзної частини;- коефіцієнт зчеплення;- ухили проїзної частини;- світлоповертальну спроможність дорожньої розмітки;- освітленість і яскравість дорожнього покриття та дорожніх знаків.Крім того, перевірятимуть відповідності технічного стану дорожніх знаків вимогам ДСТУ. Також лабораторії виїжджатимуть на місця ДТП.«Зазначу, якщо поліцейські виявляють недоліки в експлуатаційному утриманні вулично-шляхової мережі, вони фіксують це у відповідних актах й видають вимоги (приписи) відповідальним особам за утримання автомобільних доріг для їхнього усунення.За порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт передбачена адміністративна відповідальність ст. 140 КУпАП.У разі виявлення такого правопорушення патрульні притягують винних посадових осіб до адміністративної відповідальності» – повідомив керівник патрульної поліції.Ці автолабораторії на замовлення Департаменту патрульної поліції закуплені Державним агентством інфраструктурних проєктів в рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху. По проходженню всіх реєстраційних та адміністративних процедур, будуть розподілені в кожну область.

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