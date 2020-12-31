Навіть не намагався гальмувати: винуватець смертельної аварії на Волині відсидить три роки





Водій, керуючи автомобілем «Opel Kadett» з несправними гальмами, збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході на вулиці Володимирській. На жаль, від отриманих травм постраждала померла на місці ДТП. Повідомляють



Попри щире розкаяння водія, дочка покійної у суді просила суд призначити йому найсуворіше покарання та стягнути з винуватця аварії завдану шкоду.



Також під час засідання свідки ДТП розповіли, що водій навіть не намагався гальмувати, один із них навіть змушений був наздоганяти винуватця аварії, попросивши повернутися на місце злочину, коли той зупинився.



Луцький міськрайонний суд відправив винуватця ДТП за грати на три роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Смертельна аварія сталася 3 травня 2019 року у селі Забороль Луцького району.Водій, керуючи автомобілем «Opel Kadett» з несправними гальмами, збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході на вулиці Володимирській. На жаль, від отриманих травм постраждала померла на місці ДТП. Повідомляють Волинські новини Попри щире розкаяння водія, дочка покійної у суді просила суд призначити йому найсуворіше покарання та стягнути з винуватця аварії завдану шкоду.Також під час засідання свідки ДТП розповіли, що водій навіть не намагався гальмувати, один із них навіть змушений був наздоганяти винуватця аварії, попросивши повернутися на місце злочину, коли той зупинився.Луцький міськрайонний суд відправив винуватця ДТП за грати на три роки.

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