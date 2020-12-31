вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Навіть не намагався гальмувати: винуватець смертельної аварії на Волині відсидить три роки

Навіть не намагався гальмувати: винуватець смертельної аварії на Волині відсидить три роки
Смертельна аварія сталася 3 травня 2019 року у селі Забороль Луцького району.

Водій, керуючи автомобілем «Opel Kadett» з несправними гальмами, збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході на вулиці Володимирській. На жаль, від отриманих травм постраждала померла на місці ДТП. Повідомляють Волинські новини.

Попри щире розкаяння водія, дочка покійної у суді просила суд призначити йому найсуворіше покарання та стягнути з винуватця аварії завдану шкоду.

Також під час засідання свідки ДТП розповіли, що водій навіть не намагався гальмувати, один із них навіть змушений був наздоганяти винуватця аварії, попросивши повернутися на місце злочину, коли той зупинився.

Луцький міськрайонний суд відправив винуватця ДТП за грати на три роки.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Забороль, аварія, смерть, суд, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Навіть не намагався гальмувати: винуватець смертельної аварії на Волині відсидить три роки
Сьогодні, 08:14
У Німеччині на гірськолижних курортах закрили вбиральні, аби відлякати туристів
Сьогодні, 07:37
Не сподобалось обслуговування: волинянин влаштував погром у кафе та побив його власницю
Сьогодні, 06:29
У Туреччині на орендованій віллі знайшли мертвою українку
Сьогодні, 05:23
Луцьке комунальне підприємство придбає трактор за 600 тисяч гривень
Сьогодні, 04:22
Схожі новини
Винесли вирок водієві, який на Дубнівській на смерть збив 10-річного хлопчика Винесли вирок водієві, який на Дубнівській на смерть збив 10-річного хлопчика
31 грудень, 2020, 20:51
Винуватець смертельної аварії на Волині відбувся умовним терміном Винуватець смертельної аварії на Волині відбувся умовним терміном
09 листопад, 2020, 07:09
За смертельну аварію на Волині водій відшкодує родині загиблого чверть мільйона гривень За смертельну аварію на Волині водій відшкодує родині загиблого чверть мільйона гривень
Сьогодні, 01:28
Смертельна аварія під Луцьком: винуватець ДТП сяде в тюрму і заплатить понад 700 тисяч гривень батькам загиблого Смертельна аварія під Луцьком: винуватець ДТП сяде в тюрму і заплатить понад 700 тисяч гривень батькам загиблого
29 грудень, 2020, 19:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Навіть не намагався гальмувати: винуватець смертельної аварії на Волині відсидить три роки
Сьогодні, 08:14
 0
У Німеччині на гірськолижних курортах закрили вбиральні, аби відлякати туристів
Сьогодні, 07:37
 0
Не сподобалось обслуговування: волинянин влаштував погром у кафе та побив його власницю
Сьогодні, 06:29
 0
У Туреччині на орендованій віллі знайшли мертвою українку
Сьогодні, 05:23
 0
Луцьке комунальне підприємство придбає трактор за 600 тисяч гривень
Сьогодні, 04:22
 0
Медіа
відео
1/8