Як працюватиме луцький ЦНАП напередодні і під час Різдва
Сьогодні, 19:38
Напередодні різдвяних свят луцький Центр надання адміністративних послуг змінює графік роботи.
Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у фейсбуці.
ЦНАП не здійснюватиме прийом громадян 7, 8, 9 і 10 січня 2021 року, адже це — вихідні.
Напередодні святкового дня час роботи скорочується на одну годину, відповідно до графіка роботи, тож 6 січня (середа), ЦНАП працюватиме з 8.00 до 16.00.
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Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у фейсбуці.
ЦНАП не здійснюватиме прийом громадян 7, 8, 9 і 10 січня 2021 року, адже це — вихідні.
Напередодні святкового дня час роботи скорочується на одну годину, відповідно до графіка роботи, тож 6 січня (середа), ЦНАП працюватиме з 8.00 до 16.00.
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