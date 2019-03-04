Як працюватиме луцький ЦНАП напередодні і під час Різдва





Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у фейсбуці.



ЦНАП не здійснюватиме прийом громадян 7, 8, 9 і 10 січня 2021 року, адже це — вихідні.



Напередодні святкового дня час роботи скорочується на одну годину, відповідно до графіка роботи, тож 6 січня (середа), ЦНАП працюватиме з 8.00 до 16.00.

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