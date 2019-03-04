вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як працюватиме луцький ЦНАП напередодні і під час Різдва

Як працюватиме луцький ЦНАП напередодні і під час Різдва
Напередодні різдвяних свят луцький Центр надання адміністративних послуг змінює графік роботи.

Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у фейсбуці.

ЦНАП не здійснюватиме прийом громадян 7, 8, 9 і 10 січня 2021 року, адже це — вихідні.

Напередодні святкового дня час роботи скорочується на одну годину, відповідно до графіка роботи, тож 6 січня (середа), ЦНАП працюватиме з 8.00 до 16.00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЦНАП, Луцьк, графік роботи, Різдво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Як працюватиме луцький ЦНАП напередодні і під час Різдва
Сьогодні, 19:38
На Волині рибалки-браконьєри за тиждень завдали збитків на понад 14 тисяч гривень
Сьогодні, 19:20
Де на Волині будуть відключати світло у середу, 6 січня
Сьогодні, 19:00
Розбійний напад у Тарасовому: підозрювану відпустили додому
Сьогодні, 18:55
Чоловік, який впав у 5-метровий котлован у Луцьку, прийшов до тями
Сьогодні, 18:32
Схожі новини
Як луцький ЦНАП працюватиме у святкові дні березня Як луцький ЦНАП працюватиме у святкові дні березня
04 березень, 2019, 09:49
Як працюватиме луцький ЦНАП на Трійцю Як працюватиме луцький ЦНАП на Трійцю
25 травень, 2018, 20:51
Майже за рік послугою «єМалятко» у Луцьку скористалися понад тисяча родин Майже за рік послугою «єМалятко» у Луцьку скористалися понад тисяча родин
03 січень, 17:23
Як працюватиме луцький ЦНАП під час новорічно-різдвяних свят Як працюватиме луцький ЦНАП під час новорічно-різдвяних свят
28 грудень, 2020, 15:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як працюватиме луцький ЦНАП напередодні і під час Різдва
Сьогодні, 19:38
 0
На Волині рибалки-браконьєри за тиждень завдали збитків на понад 14 тисяч гривень
Сьогодні, 19:20
 0
Де на Волині будуть відключати світло у середу, 6 січня
Сьогодні, 19:00
 0
Розбійний напад у Тарасовому: підозрювану відпустили додому
Сьогодні, 18:55
 0
Чоловік, який впав у 5-метровий котлован у Луцьку, прийшов до тями
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8