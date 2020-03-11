18-річний хлопець викрав із кишені волинянина пневматичний пістолет

18-річний житель Берестечка викрав із кишеня куртки 42-річного волинянина пневматичний пістолет.Про це інформує поліція Горохова.у ході розслідування встановили, що 2 січня у вечірню пору, перебуваючи у житловому будинку 42-річного місцевого жителя, хлопець таємно викрав із кишені куртки пневматичний пістолет, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на суму 1700 гривень. Викрадене поліцейські вилучили.Слідче відділення Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області, за процесуальним керівництвом Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури, повідомило про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно) 18-річному жителю міста Берестечка Горохівського району, раніше не судимому, обвинувальний акт щодо якого, за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.185 КК України, знаходиться на розгляді в суді.Правопорушникам загрожує покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.