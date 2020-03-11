18-річний хлопець викрав із кишені волинянина пневматичний пістолет
Сьогодні, 18:16
18-річний житель Берестечка викрав із кишеня куртки 42-річного волинянина пневматичний пістолет.
Про це інформує поліція Горохова.
у ході розслідування встановили, що 2 січня у вечірню пору, перебуваючи у житловому будинку 42-річного місцевого жителя, хлопець таємно викрав із кишені куртки пневматичний пістолет, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на суму 1700 гривень. Викрадене поліцейські вилучили.
Слідче відділення Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області, за процесуальним керівництвом Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури, повідомило про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно) 18-річному жителю міста Берестечка Горохівського району, раніше не судимому, обвинувальний акт щодо якого, за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.185 КК України, знаходиться на розгляді в суді.
Правопорушникам загрожує покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
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Про це інформує поліція Горохова.
у ході розслідування встановили, що 2 січня у вечірню пору, перебуваючи у житловому будинку 42-річного місцевого жителя, хлопець таємно викрав із кишені куртки пневматичний пістолет, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на суму 1700 гривень. Викрадене поліцейські вилучили.
Слідче відділення Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області, за процесуальним керівництвом Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури, повідомило про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно) 18-річному жителю міста Берестечка Горохівського району, раніше не судимому, обвинувальний акт щодо якого, за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.185 КК України, знаходиться на розгляді в суді.
Правопорушникам загрожує покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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