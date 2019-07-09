Де на Волині виявили гриби та молоко з радіацією

За 2020 рік на Волині дослідили 21268 проб різноманітної сільськогосподарської та лісогосподарської продукції, сировини у всіх населених пунктах зони радіоактивного забруднення.Про це у фейсбуці інформує управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА.Виявили перевищення допустимих рівнів вмісту цезію-137 у 57-ти пробах, а саме: у 14 пробах сухих лісових грибів, у 40 пробах свіжих лісових грибів, у 3 пробах молока від корів приватного сектору.Максимальний рівень забруднення сухих грибів цезієм-137 становить 8400 Бк/кг (с.Гута-Боровенська, Камінь-Каширського району) при гранично допустимому рівні у 2500 Бк/кг. Максимальний рівень вмісту цезію-137, виявлений у грибах свіжих лісових, становить 2430 Бк/л (с. Градиськ, Маневицького району) при допустимому рівні в 500 Бк/л.Максимальний рівень вмісту цезію-137, виявлений у молоці корів приватного сектору, становить 112 Бк/л (с.Лобна Любешівського району) при допустимому рівні у 100 Бк/л.