Де на Волині виявили гриби та молоко з радіацією
Сьогодні, 15:25
За 2020 рік на Волині дослідили 21268 проб різноманітної сільськогосподарської та лісогосподарської продукції, сировини у всіх населених пунктах зони радіоактивного забруднення.
Про це у фейсбуці інформує управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА.
Виявили перевищення допустимих рівнів вмісту цезію-137 у 57-ти пробах, а саме: у 14 пробах сухих лісових грибів, у 40 пробах свіжих лісових грибів, у 3 пробах молока від корів приватного сектору.
Максимальний рівень забруднення сухих грибів цезієм-137 становить 8400 Бк/кг (с.Гута-Боровенська, Камінь-Каширського району) при гранично допустимому рівні у 2500 Бк/кг. Максимальний рівень вмісту цезію-137, виявлений у грибах свіжих лісових, становить 2430 Бк/л (с. Градиськ, Маневицького району) при допустимому рівні в 500 Бк/л.
Максимальний рівень вмісту цезію-137, виявлений у молоці корів приватного сектору, становить 112 Бк/л (с.Лобна Любешівського району) при допустимому рівні у 100 Бк/л.
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Про це у фейсбуці інформує управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА.
Виявили перевищення допустимих рівнів вмісту цезію-137 у 57-ти пробах, а саме: у 14 пробах сухих лісових грибів, у 40 пробах свіжих лісових грибів, у 3 пробах молока від корів приватного сектору.
Максимальний рівень забруднення сухих грибів цезієм-137 становить 8400 Бк/кг (с.Гута-Боровенська, Камінь-Каширського району) при гранично допустимому рівні у 2500 Бк/кг. Максимальний рівень вмісту цезію-137, виявлений у грибах свіжих лісових, становить 2430 Бк/л (с. Градиськ, Маневицького району) при допустимому рівні в 500 Бк/л.
Максимальний рівень вмісту цезію-137, виявлений у молоці корів приватного сектору, становить 112 Бк/л (с.Лобна Любешівського району) при допустимому рівні у 100 Бк/л.
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