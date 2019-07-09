вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де на Волині виявили гриби та молоко з радіацією

Де на Волині виявили гриби та молоко з радіацією
За 2020 рік на Волині дослідили 21268 проб різноманітної сільськогосподарської та лісогосподарської продукції, сировини у всіх населених пунктах зони радіоактивного забруднення.

Про це у фейсбуці інформує управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА.

Виявили перевищення допустимих рівнів вмісту цезію-137 у 57-ти пробах, а саме: у 14 пробах сухих лісових грибів, у 40 пробах свіжих лісових грибів, у 3 пробах молока від корів приватного сектору.

Максимальний рівень забруднення сухих грибів цезієм-137 становить 8400 Бк/кг (с.Гута-Боровенська, Камінь-Каширського району) при гранично допустимому рівні у 2500 Бк/кг. Максимальний рівень вмісту цезію-137, виявлений у грибах свіжих лісових, становить 2430 Бк/л (с. Градиськ, Маневицького району) при допустимому рівні в 500 Бк/л.

Максимальний рівень вмісту цезію-137, виявлений у молоці корів приватного сектору, становить 112 Бк/л (с.Лобна Любешівського району) при допустимому рівні у 100 Бк/л.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: радіація, гриби, молоко, Волинь, продукти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Луцьку дорогу не поділили Opel та Skoda
Сьогодні, 15:36
Де на Волині виявили гриби та молоко з радіацією
Сьогодні, 15:25
Від Волині – аж до Сходу: які цікаві традиції на Різдво були у різних куточках України
Сьогодні, 14:50
На Прикарпатті вночі загорівся готель: від пожежі врятували 25 туристів
Сьогодні, 14:40
На Волині посеред дороги вщент згоріла автівка. ВІДЕО
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією
09 липень, 2019, 16:01
Волинян попереджають про радіоактивні гриби Волинян попереджають про радіоактивні гриби
05 вересень, 2017, 14:41
На Волині у грибах та молоці виявили перевищення норми радіації На Волині у грибах та молоці виявили перевищення норми радіації
08 грудень, 2020, 17:30
Грибні локації: де неподалік Луцька збирати опеньки і білі гриби Грибні локації: де неподалік Луцька збирати опеньки і білі гриби
11 листопад, 2020, 10:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через скандал в Підгайцях відкрили подвійний кримінал
05 січень, 21:23
 1
У Луцьку дорогу не поділили Opel та Skoda
Сьогодні, 15:36
 0
Де на Волині виявили гриби та молоко з радіацією
Сьогодні, 15:25
 0
Від Волині – аж до Сходу: які цікаві традиції на Різдво були у різних куточках України
Сьогодні, 14:50
 0
На Прикарпатті вночі загорівся готель: від пожежі врятували 25 туристів
Сьогодні, 14:40
 0
Медіа
відео
1/8