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Помер судмедексперт з Волині

Помер судмедексперт з Волині
Помер судово-медичний експерт Іваничівського міськрайонного відділення Богдан Війтович.

Співчуття з приводу його смерті висловили на сторінці Іваничівського відділення поліції у фейсбуці.

Зауважимо, що Богдан Іванович народився на Львівщині, але після закінчення інтернатури залишився працювати та жити на Волині. Він також проходив також службу в АТО на посаді начальника медичної служби 44-ї артилерійської бригади.

Серце Богдана Війтовича зупинилося на 64-му році життя.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого.


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Теги: Богдан Війтович, смерть, судово-медичний експерт, співчуття
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