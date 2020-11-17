Помер судмедексперт з Волині
Сьогодні, 09:00
Помер судово-медичний експерт Іваничівського міськрайонного відділення Богдан Війтович.
Співчуття з приводу його смерті висловили на сторінці Іваничівського відділення поліції у фейсбуці.
Зауважимо, що Богдан Іванович народився на Львівщині, але після закінчення інтернатури залишився працювати та жити на Волині. Він також проходив також службу в АТО на посаді начальника медичної служби 44-ї артилерійської бригади.
Серце Богдана Війтовича зупинилося на 64-му році життя.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого.
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Співчуття з приводу його смерті висловили на сторінці Іваничівського відділення поліції у фейсбуці.
Зауважимо, що Богдан Іванович народився на Львівщині, але після закінчення інтернатури залишився працювати та жити на Волині. Він також проходив також службу в АТО на посаді начальника медичної служби 44-ї артилерійської бригади.
Серце Богдана Війтовича зупинилося на 64-му році життя.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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