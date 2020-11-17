Помер судмедексперт з Волині

Богдан Війтович.



Співчуття з приводу його смерті висловили на сторінці Іваничівського відділення поліції у фейсбуці.



Зауважимо, що Богдан Іванович народився на Львівщині, але після закінчення інтернатури залишився працювати та жити на Волині. Він також проходив також службу в АТО на посаді начальника медичної служби 44-ї артилерійської бригади.



Серце Богдана Війтовича зупинилося на 64-му році життя.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого.





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