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У Луцьку молодик намагався вкрасти з магазину алкоголь

У Луцьку молодик намагався вкрасти з магазину алкоголь
У Луцьку на проспекті Президента Грушевського 25-річний молодик намагався вчинити крадіжку.

Стався інцидент 10 січня, інформує військова частина 1141 Національної гвардії України у фейсбуці.

Близько 21:30 піший наряд нацгвардійців отримав повідомлення про крадіжку в одному з магазинів на проспекті Грушевського. Громадянин 1995 року народження намагався викрасти з магазину алкогольні напої, однак військовослужбовці оперативно затримали його неподалік місця вчинення правопорушення.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: крадіжка, алкоголь, Луцьк
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