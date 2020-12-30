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У Луцьку вандали розмалювали мури замку Любарта

У Луцьку вандали розмалювали мури замку Любарта
У Луцьку невідомі розписали стіни замку Любарта.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив дослідник Віктор Баюк.

Нагадаємо, минулого року поблизу замку Любарта вандали побили ліхтарі. Згодом причетних знайшли.

У ніч із 10 на 11 січня 2021 року вандали знову "приклали руку" до пам'ятки архітектури та історії національного значення.

"Колектив заповідника під час всеукраїнського локдауну та карантинних обмежень працює для вас! Коли приходиш до замку і бачиш, що вночі якісь "митці" хотіли тут увіковічнитись, стає дуже прикро за свою роботу, місто та його людей. Немає слів, просто емоції", - зазначив Віктор Баюк.

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У Луцьку вандали розмалювали мури замку Любарта
У Луцьку вандали розмалювали мури замку Любарта

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Теги: замок Любарта, вандали
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Коментарі 2
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Бо не поліції ні муніципалів там ніколи немає, от вам і результат
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То якась пісюрва напакостила
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