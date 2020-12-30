У Луцьку вандали розмалювали мури замку Любарта
Сьогодні, 13:01
У Луцьку невідомі розписали стіни замку Любарта.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив дослідник Віктор Баюк.
Нагадаємо, минулого року поблизу замку Любарта вандали побили ліхтарі. Згодом причетних знайшли.
У ніч із 10 на 11 січня 2021 року вандали знову "приклали руку" до пам'ятки архітектури та історії національного значення.
"Колектив заповідника під час всеукраїнського локдауну та карантинних обмежень працює для вас! Коли приходиш до замку і бачиш, що вночі якісь "митці" хотіли тут увіковічнитись, стає дуже прикро за свою роботу, місто та його людей. Немає слів, просто емоції", - зазначив Віктор Баюк.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Замість ринку – вода: показали ретрофото Луцького замку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив дослідник Віктор Баюк.
Нагадаємо, минулого року поблизу замку Любарта вандали побили ліхтарі. Згодом причетних знайшли.
У ніч із 10 на 11 січня 2021 року вандали знову "приклали руку" до пам'ятки архітектури та історії національного значення.
"Колектив заповідника під час всеукраїнського локдауну та карантинних обмежень працює для вас! Коли приходиш до замку і бачиш, що вночі якісь "митці" хотіли тут увіковічнитись, стає дуже прикро за свою роботу, місто та його людей. Немає слів, просто емоції", - зазначив Віктор Баюк.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Замість ринку – вода: показали ретрофото Луцького замку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Бо не поліції ні муніципалів там ніколи немає, от вам і результат
То якась пісюрва напакостила
Останні новини
У ФК «Волинь» назвали найкращого футболіста 2020 року
Сьогодні, 13:03
У Луцьку вандали розмалювали мури замку Любарта
Сьогодні, 13:01
У Польщі п'яна українка била автомобілі та стрибала на них
Сьогодні, 12:49