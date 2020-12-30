Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО

З 8 до 24 січня в Україні діють посилені карантинні обмеження. На цей період уряд обмежив приймання відвідувачів для більшості торговельних закладів.дізнавалося, як працюють гіпермаркети будівельних товарів «Нова лінія» та «Епіцентр».На початку карантину у березі те, що згадані заклади не закрили двері для відвідувачів, викликало неабиякий суспільний резонанс.Нині ж, у період локдауну, у луцьких гіпермаркетах цих мереж можна теж купити усе, що потрібно. Щоправда, формат торгівлі змінили.І «Нова Лінія», що на вулиці Шевченка, і «Епіцентр», що на виїзді з Луцька у селі Липини, не пускають відвідувачів у приміщення магазинів.Надворі покупці роблять замовлення у працівників магазину, ті передають інформацію працівникам, які працюють у приміщенні, й останні готують замовлення до видачі.У «Епіцентрі» розповіли, що до купити можна усі наявні групи товарі, але забрати їх можна лише у центрі видачі замовлень. Графік роботи не змінився.