Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Сьогодні, 16:36
З 8 до 24 січня в Україні діють посилені карантинні обмеження. На цей період уряд обмежив приймання відвідувачів для більшості торговельних закладів.
Інформаційне агентство ВолиньPost дізнавалося, як працюють гіпермаркети будівельних товарів «Нова лінія» та «Епіцентр».
На початку карантину у березі те, що згадані заклади не закрили двері для відвідувачів, викликало неабиякий суспільний резонанс.
Нині ж, у період локдауну, у луцьких гіпермаркетах цих мереж можна теж купити усе, що потрібно. Щоправда, формат торгівлі змінили.
І «Нова Лінія», що на вулиці Шевченка, і «Епіцентр», що на виїзді з Луцька у селі Липини, не пускають відвідувачів у приміщення магазинів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чому не продають шкарпетки і презервативи у супермаркетах: Степанов пояснив логіку заборон
Надворі покупці роблять замовлення у працівників магазину, ті передають інформацію працівникам, які працюють у приміщенні, й останні готують замовлення до видачі.
У «Епіцентрі» розповіли, що до купити можна усі наявні групи товарі, але забрати їх можна лише у центрі видачі замовлень. Графік роботи не змінився.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформаційне агентство ВолиньPost дізнавалося, як працюють гіпермаркети будівельних товарів «Нова лінія» та «Епіцентр».
На початку карантину у березі те, що згадані заклади не закрили двері для відвідувачів, викликало неабиякий суспільний резонанс.
Нині ж, у період локдауну, у луцьких гіпермаркетах цих мереж можна теж купити усе, що потрібно. Щоправда, формат торгівлі змінили.
І «Нова Лінія», що на вулиці Шевченка, і «Епіцентр», що на виїзді з Луцька у селі Липини, не пускають відвідувачів у приміщення магазинів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чому не продають шкарпетки і презервативи у супермаркетах: Степанов пояснив логіку заборон
Надворі покупці роблять замовлення у працівників магазину, ті передають інформацію працівникам, які працюють у приміщенні, й останні готують замовлення до видачі.
У «Епіцентрі» розповіли, що до купити можна усі наявні групи товарі, але забрати їх можна лише у центрі видачі замовлень. Графік роботи не змінився.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через карантин Луцький замок торік втратив пів мільйона гривень
Сьогодні, 17:13
У дитячому садку Вінниці вибухнув невідомий предмет
Сьогодні, 16:55
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Сьогодні, 16:36
У Нововолинську нетверезий водій лаявся і бив поліцейського
Сьогодні, 16:30
Волинський лісгосп оштрафували за незаконні рубки
Сьогодні, 16:20