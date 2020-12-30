вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО

Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
З 8 до 24 січня в Україні діють посилені карантинні обмеження. На цей період уряд обмежив приймання відвідувачів для більшості торговельних закладів.

Інформаційне агентство ВолиньPost дізнавалося, як працюють гіпермаркети будівельних товарів «Нова лінія» та «Епіцентр».

На початку карантину у березі те, що згадані заклади не закрили двері для відвідувачів, викликало неабиякий суспільний резонанс.

Нині ж, у період локдауну, у луцьких гіпермаркетах цих мереж можна теж купити усе, що потрібно. Щоправда, формат торгівлі змінили.

І «Нова Лінія», що на вулиці Шевченка, і «Епіцентр», що на виїзді з Луцька у селі Липини, не пускають відвідувачів у приміщення магазинів.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чому не продають шкарпетки і презервативи у супермаркетах: Степанов пояснив логіку заборон

Надворі покупці роблять замовлення у працівників магазину, ті передають інформацію працівникам, які працюють у приміщенні, й останні готують замовлення до видачі.

У «Епіцентрі» розповіли, що до купити можна усі наявні групи товарі, але забрати їх можна лише у центрі видачі замовлень. Графік роботи не змінився.

Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Епіцетр, Нова Лінія, локдаун, Луцьк, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через карантин Луцький замок торік втратив пів мільйона гривень
Сьогодні, 17:13
У дитячому садку Вінниці вибухнув невідомий предмет
Сьогодні, 16:55
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Сьогодні, 16:36
У Нововолинську нетверезий водій лаявся і бив поліцейського
Сьогодні, 16:30
Волинський лісгосп оштрафували за незаконні рубки
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
Повідомили, як працюватиме ВНУ імені Лесі Українки під час січневого локдауну Повідомили, як працюватиме ВНУ імені Лесі Українки під час січневого локдауну
05 січень, 15:00
Як вчитимуться луцькі школярі під час локдауну Як вчитимуться луцькі школярі під час локдауну
30 грудень, 2020, 21:17
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
28 грудень, 2020, 12:35
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
18 грудень, 2020, 17:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через карантин Луцький замок торік втратив пів мільйона гривень
Сьогодні, 17:13
 0
У дитячому садку Вінниці вибухнув невідомий предмет
Сьогодні, 16:55
 0
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Сьогодні, 16:36
 0
У Нововолинську нетверезий водій лаявся і бив поліцейського
Сьогодні, 16:30
 0
Волинський лісгосп оштрафували за незаконні рубки
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8