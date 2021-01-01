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Телефонні шахраї «кинули» на гроші 5-х волинян

Телефонні шахраї «кинули» на гроші 5-х волинян
П'ятеро волиняни стали жертвами телефонних шахрайств.

Днями 51-річна та 45-річна жительки Луцького району позбулися усіх своїх заощаджень, повідомивши ошуканцям реквізити своїх банківських карток, повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Зловмисники, потелефонувавши до жінок, назвалися працівниками телефонного оператора та під приводом необхідності зміни тарифу випитали у них усі необхідні відомості та зняли з картки однієї майже 34 тисячі, а з картки іншої – 12 700 гривень.

До ще трьох потерпілих – 45-річної та 21-річної лучанок та 54-річного жителя обласного центру Волині – зателефонували ошуканці й, назвавшись працівниками банківських установ, під приводом необхідності розблокування банківської картки чи припинення "хакерської атаки" на рахунок попросили назвати персональні дані та реквізити карток.

Через такі дії псевдобанкірів чоловік втратив 10 000 грн, а жінки – по 8000 гривень.

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Теги: телефоні шахраї, Волинь
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