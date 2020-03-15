У Нововолинську нетверезий водій лаявся і бив поліцейського

У місті Нововолинську 9 січня близько 15 години наряд групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль Ford Mondeo за низку порушень правил дорожнього руху. Водій виявився п'яним та агерсивно поводився.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що за кермом автівки був 50-річний житель Іваничівського району. Аби уникнути адміністративної відповідальності за скоєні правопорушення (ч. 5 ст. 121; ч.1 ст.122; ч.1 ст.126; ч.1 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення), водій чинив опір поліцейським: поводив себе агресивно, нецензурно лаявся, шарпав правоохоронця за формений одяг та завдав тілесні ушкодження поліцейському.На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Слідчі затримали правопорушника за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру у скоєних злочинах за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України.Сьогодні, 11 січня, вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває слідство.