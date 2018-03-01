Днями вдарять морози: де у Луцьку можуть зігрітися безхатьки

Повідомили, де у Луцьку можуть знайти прихисток безхатьки у разі лютих морозів.Про це йшлося під час наради мераза участю заступника міського голови, секретаря міської ради, керівників структурних підрозділів міської ради та комунальних підприємств щодо організації роботи у період похолодання, повідомляють на сайті мерії.Під час обговорення проблемних питань наголосив міський голова Ігор Поліщук й на важливості обігріву у морози безхатьків. Директор департаменту соціальної політикизазначила, що безхатьки можуть прийти поїсти, помитися, нагрітися у пункт обігріву, який щозими функціонує у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Луцька. Тут вони можуть отримати теплий одяг. Пункт працює цілодобово.За словами Вікторії Майбороди, нагрітися і переночувати у теплому приміщенні безхатьки можуть й у центрі обліку бездомних осіб Волинського обласного благодійного фонду “Переображення” (церква “Феміам”) на вулиці Станіславського, 15а.Окрім того, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської радиповідомив, що спільно з ДСНС у Волинській області готові, у разі необхідності, оперативно розгортати мобільні пункти обігріву.