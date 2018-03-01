Днями вдарять морози: де у Луцьку можуть зігрітися безхатьки
Сьогодні, 12:19
Повідомили, де у Луцьку можуть знайти прихисток безхатьки у разі лютих морозів.
Про це йшлося під час наради мера Ігоря Поліщука за участю заступника міського голови Ірини Чебелюк, секретаря міської ради Юрія Безпятка, керівників структурних підрозділів міської ради та комунальних підприємств щодо організації роботи у період похолодання, повідомляють на сайті мерії.
Під час обговорення проблемних питань наголосив міський голова Ігор Поліщук й на важливості обігріву у морози безхатьків. Директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода зазначила, що безхатьки можуть прийти поїсти, помитися, нагрітися у пункт обігріву, який щозими функціонує у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Луцька. Тут вони можуть отримати теплий одяг. Пункт працює цілодобово.
За словами Вікторії Майбороди, нагрітися і переночувати у теплому приміщенні безхатьки можуть й у центрі обліку бездомних осіб Волинського обласного благодійного фонду “Переображення” (церква “Феміам”) на вулиці Станіславського, 15а.
Окрім того, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Юрій Кирилюк повідомив, що спільно з ДСНС у Волинській області готові, у разі необхідності, оперативно розгортати мобільні пункти обігріву.
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Про це йшлося під час наради мера Ігоря Поліщука за участю заступника міського голови Ірини Чебелюк, секретаря міської ради Юрія Безпятка, керівників структурних підрозділів міської ради та комунальних підприємств щодо організації роботи у період похолодання, повідомляють на сайті мерії.
Під час обговорення проблемних питань наголосив міський голова Ігор Поліщук й на важливості обігріву у морози безхатьків. Директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода зазначила, що безхатьки можуть прийти поїсти, помитися, нагрітися у пункт обігріву, який щозими функціонує у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Луцька. Тут вони можуть отримати теплий одяг. Пункт працює цілодобово.
За словами Вікторії Майбороди, нагрітися і переночувати у теплому приміщенні безхатьки можуть й у центрі обліку бездомних осіб Волинського обласного благодійного фонду “Переображення” (церква “Феміам”) на вулиці Станіславського, 15а.
Окрім того, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Юрій Кирилюк повідомив, що спільно з ДСНС у Волинській області готові, у разі необхідності, оперативно розгортати мобільні пункти обігріву.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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