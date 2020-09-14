Винесли побутову техніку, інструменти та інші речі: на Горохівщині обікрали два будинки
Сьогодні, 12:13
Горохівські поліцейські за добу розкрили дві крадіжки із будинків/
Усі викрадені речі поліцейські вилучили та повернуть законним власникам, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Зокрема, інформують, що до поліції звернувся житель села Звиняче та повідомив, що за час його відсутності із будинку зникли будівельні інструменти та побутова техніка. Оперативники карного розшуку відділення поліції № 2 із дислокацією м. Горохів Луцького районного управління встановили, що до крадіжки причетні троє жителів сусіднього села.
Також із заявою про крадіжку звернулася жителька Львівщини. Жінка повідомила, що у належному їй будинку у селі Скригове Горохівського району виявила зникнення речей. Співробітники карного розшуку оперативно встановили, що крадіжку скоїв 48-річний житель цього ж села.
Викрадені речі правоохоронці вилучили та повернуть власникам.
Вирішується питання про оголошення підозри зловмисникам та обрання запобіжних заходів у скоєнні інкримінованих злочинів. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Усі викрадені речі поліцейські вилучили та повернуть законним власникам, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Зокрема, інформують, що до поліції звернувся житель села Звиняче та повідомив, що за час його відсутності із будинку зникли будівельні інструменти та побутова техніка. Оперативники карного розшуку відділення поліції № 2 із дислокацією м. Горохів Луцького районного управління встановили, що до крадіжки причетні троє жителів сусіднього села.
Також із заявою про крадіжку звернулася жителька Львівщини. Жінка повідомила, що у належному їй будинку у селі Скригове Горохівського району виявила зникнення речей. Співробітники карного розшуку оперативно встановили, що крадіжку скоїв 48-річний житель цього ж села.
Викрадені речі правоохоронці вилучили та повернуть власникам.
Вирішується питання про оголошення підозри зловмисникам та обрання запобіжних заходів у скоєнні інкримінованих злочинів. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дороги Волині розчищають спецтехнікою від снігу
Сьогодні, 12:45
Винесли побутову техніку, інструменти та інші речі: на Горохівщині обікрали два будинки
Сьогодні, 12:13
«Є кілька претендентів»: Ігор Поліщук розповів, чому у нього досі немає першого заступника
Сьогодні, 12:00
«Схоже на шаманство із лялькою вуду»: лучанка в декреті створює дивовижні іграшки із вовни. ФОТО
Сьогодні, 11:42