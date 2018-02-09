Дороги Волині розчищають спецтехнікою від снігу





Проїзд забезпечено. Розчищення доріг та їх обробка протиожеледними матеріалами триває, інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.



Опади у вигляді снігу очікуються сьогодні протягом дня та завтра, тож перебуваючи на автодорогах варто бути максимально уважними та обережними, дотримуватись безпечної дистанції та не робити ризикованих маневрів.



У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення регіону телефонуйте в Службу автомобільних доріг у Волинській області, тел. (0332) 78 54 69.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж ночі понад 40 одиниць снігоприбиральної дорожньої техніки забезпечували ліквідацію зимової слизькості на автошляхах державного значення Волинської області.Проїзд забезпечено. Розчищення доріг та їх обробка протиожеледними матеріалами триває, інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.Опади у вигляді снігу очікуються сьогодні протягом дня та завтра, тож перебуваючи на автодорогах варто бути максимально уважними та обережними, дотримуватись безпечної дистанції та не робити ризикованих маневрів.У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення регіону телефонуйте в Службу автомобільних доріг у Волинській області, тел. (0332) 78 54 69.

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