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Дороги Волині розчищають спецтехнікою від снігу

Дороги Волині розчищають спецтехнікою від снігу
Упродовж ночі понад 40 одиниць снігоприбиральної дорожньої техніки забезпечували ліквідацію зимової слизькості на автошляхах державного значення Волинської області.

Проїзд забезпечено. Розчищення доріг та їх обробка протиожеледними матеріалами триває, інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Опади у вигляді снігу очікуються сьогодні протягом дня та завтра, тож перебуваючи на автодорогах варто бути максимально уважними та обережними, дотримуватись безпечної дистанції та не робити ризикованих маневрів.

У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення регіону телефонуйте в Службу автомобільних доріг у Волинській області, тел. (0332) 78 54 69.

Фото - ілюстративне

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Теги: снігопад, Волинь, розчищення дороги
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