Луцький маршрут №29 хочуть продовжити
Сьогодні, 20:38
У Луцьку хочуть продовжити курсування маршруток №29 до Великого Омеляника.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Як йдеться в документі, у зв’язку із приєднанням Заборольської ОТГ до Луцької міської територіальної громади виникла необхідність забезпечення перевезень пасажирів до с.Великий Омеляник. Згідно з заявою директора КП “Луцьке підприємство електротранспорту”, планують, що автобуси маршруту №29 будуть здійснювати перевезення до вказаного села.
Окрім того, враховуючи те, що перевезення на сьогодні здійснюють в межах сидячих місць, пропонують збільшити кількість автобусів на маршруті №32 на одну одиницю (всього 11 автобусів) згідно з поданою заявою перевізника ТОВ “Фавоній плюс”, що обслуговує вказаний маршрут.
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Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Як йдеться в документі, у зв’язку із приєднанням Заборольської ОТГ до Луцької міської територіальної громади виникла необхідність забезпечення перевезень пасажирів до с.Великий Омеляник. Згідно з заявою директора КП “Луцьке підприємство електротранспорту”, планують, що автобуси маршруту №29 будуть здійснювати перевезення до вказаного села.
Окрім того, враховуючи те, що перевезення на сьогодні здійснюють в межах сидячих місць, пропонують збільшити кількість автобусів на маршруті №32 на одну одиницю (всього 11 автобусів) згідно з поданою заявою перевізника ТОВ “Фавоній плюс”, що обслуговує вказаний маршрут.
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