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На Волині рятувальники витягали авто зі снігових заметів

На Волині рятувальники витягали авто зі снігових заметів
Учора, 14 січня, рятувальники підрозділів Управління ДСНС у Волинській області двічі виїжджали для надання допомоги водіям, які потрапили у скрутну ситуацію на дорогах через складні погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.

Зоеркма, о 13:20 відділення аварійно-рятувальної частини за допомогою потужного тягача на шасі МАЗ надали допомогу водію вантажівки, який не зміг розвернутись в селі Княгининок Луцького району.

О 18:43 рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі пожежним автомобілем витягнули із замету автомобіль в селі Мищів Іваничівського району.

До аварійно-рятувальних робіт залучались 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.

На Волині рятувальники витягали авто зі снігових заметів

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Теги: надзвичайники, авто, замети, ДСНС
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