На Волині рятувальники витягали авто зі снігових заметів





Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.



Зоеркма, о 13:20 відділення аварійно-рятувальної частини за допомогою потужного тягача на шасі МАЗ надали допомогу водію вантажівки, який не зміг розвернутись в селі Княгининок Луцького району.



О 18:43 рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі пожежним автомобілем витягнули із замету автомобіль в селі Мищів Іваничівського району.



До аварійно-рятувальних робіт залучались 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 14 січня, рятувальники підрозділів Управління ДСНС у Волинській області двічі виїжджали для надання допомоги водіям, які потрапили у скрутну ситуацію на дорогах через складні погодні умови.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.Зоеркма, о 13:20 відділення аварійно-рятувальної частини за допомогою потужного тягача на шасі МАЗ надали допомогу водію вантажівки, який не зміг розвернутись в селі Княгининок Луцького району.О 18:43 рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі пожежним автомобілем витягнули із замету автомобіль в селі Мищів Іваничівського району.До аварійно-рятувальних робіт залучались 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.

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