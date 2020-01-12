На Волині рятувальники витягали авто зі снігових заметів
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Учора, 14 січня, рятувальники підрозділів Управління ДСНС у Волинській області двічі виїжджали для надання допомоги водіям, які потрапили у скрутну ситуацію на дорогах через складні погодні умови.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Зоеркма, о 13:20 відділення аварійно-рятувальної частини за допомогою потужного тягача на шасі МАЗ надали допомогу водію вантажівки, який не зміг розвернутись в селі Княгининок Луцького району.
О 18:43 рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі пожежним автомобілем витягнули із замету автомобіль в селі Мищів Іваничівського району.
До аварійно-рятувальних робіт залучались 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.
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Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Зоеркма, о 13:20 відділення аварійно-рятувальної частини за допомогою потужного тягача на шасі МАЗ надали допомогу водію вантажівки, який не зміг розвернутись в селі Княгининок Луцького району.
О 18:43 рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі пожежним автомобілем витягнули із замету автомобіль в селі Мищів Іваничівського району.
До аварійно-рятувальних робіт залучались 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.
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