На Волині не можуть знайти працівників у новий пункт швидкої допомоги
Сьогодні, 14:45
З 1 січня у селі Шклинь Горохівського району мав запрацювати ще один пункт швидкої допомоги на Волині, але вже кілька місяців туди не можуть знайти працівників. Йдеться про 4 фельдшери та водіїв.
Про це в програмі «Актуально» розповів медичний директор з оперативної роботи Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Абрамов, пише "12 канал".
«Ми зараз плануємо відкривати пункт у селі Шклинь для того, аби швидше доїжджати у Луцький та Горохівський райони. Крім цього по цій трасі трапляється досить багато нещасних випадків, особливо після того, як там відремонтували дорогу. Ми провели підрахунки і визначили, що він там таки потрібен і вже з січня готові були його запускати», – зазначив Андрій Абрамов.
Якщо ж працівники таки знайдуться, то пункт відкриють.
Щодо заробітної плати, то фельдшери отримують однаково, як в обласному центрі так і в селах.
Фото - ілюстративне
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Про це в програмі «Актуально» розповів медичний директор з оперативної роботи Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Абрамов, пише "12 канал".
«Ми зараз плануємо відкривати пункт у селі Шклинь для того, аби швидше доїжджати у Луцький та Горохівський райони. Крім цього по цій трасі трапляється досить багато нещасних випадків, особливо після того, як там відремонтували дорогу. Ми провели підрахунки і визначили, що він там таки потрібен і вже з січня готові були його запускати», – зазначив Андрій Абрамов.
Якщо ж працівники таки знайдуться, то пункт відкриють.
Щодо заробітної плати, то фельдшери отримують однаково, як в обласному центрі так і в селах.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
За копійки нехай там працює Степанов з своєю кодлою з міністерства .
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