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На Волині не можуть знайти працівників у новий пункт швидкої допомоги

На Волині не можуть знайти працівників у новий пункт швидкої допомоги
З 1 січня у селі Шклинь Горохівського району мав запрацювати ще один пункт швидкої допомоги на Волині, але вже кілька місяців туди не можуть знайти працівників. Йдеться про 4 фельдшери та водіїв.

Про це в програмі «Актуально» розповів медичний директор з оперативної роботи Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Абрамов, пише "12 канал".

«Ми зараз плануємо відкривати пункт у селі Шклинь для того, аби швидше доїжджати у Луцький та Горохівський райони. Крім цього по цій трасі трапляється досить багато нещасних випадків, особливо після того, як там відремонтували дорогу. Ми провели підрахунки і визначили, що він там таки потрібен і вже з січня готові були його запускати», – зазначив Андрій Абрамов.

Якщо ж працівники таки знайдуться, то пункт відкриють.

Щодо заробітної плати, то фельдшери отримують однаково, як в обласному центрі так і в селах.

Фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, швидка допомога, пошук роботи
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Коментарі 1
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За копійки нехай там працює Степанов з своєю кодлою з міністерства .
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