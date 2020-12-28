Де у Луцьку та на Волині не буде світла 18 січня
Сьогодні, 20:57
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».
У Луцьку з 14:00 до 17:00 без світла залишаться жителі вулиць: вул. Шкільна вул. Ковельська, 25-39 вул. Червоного Хреста (частково).
Володимир Волинський район
З 9:00 до 16:00 м.Володимир-Волинський вул. Мітіна, вул.Кобзарська 4,6,8,12,14,16,20, с.Островок в. Шкільна 71-117;82-100
Горохівський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде у мешканців вулиці Будьоного в Берестечку.
Камінь-Каширський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Нуйно, Качин, Боровно.
Ківерцівський район
8:30 до 17:00 не буде у селах Бодячів, Жабка, Липляни, Карпилівка. Також без електропостачання залишаться ківер чани, які живуть на вулицях: вул.Костюшко, вул.Луцька,буд.1-13, вул.Героїв Крут, вул.Грушевського,45,47,49, вул.Ватутіна, вул.Гаврилюка.
Ковельський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде у селі Дроздні.
Луцький район
З 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителя села Княгининок.
Любомльський і Шацький райони
З 9:00 до 18:00 електропостачання припинять у селах Піща, Омеляне, Огородне, Вижгів, Рівне.
Любешівський район
З 10:00 до 12:00 світла не буде у селі Залізниця на вулицях Лісоградській, Івана Пасевича, Золотаренка.
З 12:30 по 17:00 без електропостачання залишаться жителі села Міжгайці.
З 10:00 по 17:00 світло вимкнуть для жителів селища Любешів (вул. Галана, Шолохова, 30-ти Річчя Перемоги, Дружби(Іссая) та жителів села Бірки.
Маневицький район
З 9:00 по 16:00 світла не буде у жителів селища Колки.
Місто Нововолинськ
З 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі вул. Некроасова вул. І.Франка вул. Рябченюка вул. Хасевича вул. Гоголя вул. Наливайко вул. Сагайдачного вул. Заводська вул. Павлова пров. Хлібний пров. Вишневий вул. Польова вул. Довженка вул. Ціолковського, вул.Полуботка вул. К.Савура вул. Кутузова вул. К.Карого.
Ратнівський район
З 9:30 по 16:30 світла не буде у домівках жителів села Самари і селища Заболоття.
Рожищенський район
З 9:00 по 17:00 світла не буде в селах Олександрівка, Любче, Незвір, Луків, Переспа, Топільно, Уляники. У цей часовий проміжок без електроенергії залишаться жителі вулиць: Незалежності, Кондратюка, Франка, 24 Серпня, Заньковецької,1-27, Селянська, Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72, Промислова 40-76,47-95, Сонячна, Незалежності,75- 97(непарні) вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2, Незалежності,65,69,71 вул.Шевченка,2-56, Набережна, Зарічна Сухарєва, Сковороди, Промислова, Я.Мудрого у Рожищі.
Старовижівський район.
З 9:00 по 16:00 світла не буде у селі Стара Гута та на хуторі Дубина.
Турійський район
З 10:00 по 16:30 світла не буде у селах Осьмиговичі, Перевали, Задиби, Окунин, Новосілки
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».
У Луцьку з 14:00 до 17:00 без світла залишаться жителі вулиць: вул. Шкільна вул. Ковельська, 25-39 вул. Червоного Хреста (частково).
Володимир Волинський район
З 9:00 до 16:00 м.Володимир-Волинський вул. Мітіна, вул.Кобзарська 4,6,8,12,14,16,20, с.Островок в. Шкільна 71-117;82-100
Горохівський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде у мешканців вулиці Будьоного в Берестечку.
Камінь-Каширський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Нуйно, Качин, Боровно.
Ківерцівський район
8:30 до 17:00 не буде у селах Бодячів, Жабка, Липляни, Карпилівка. Також без електропостачання залишаться ківер чани, які живуть на вулицях: вул.Костюшко, вул.Луцька,буд.1-13, вул.Героїв Крут, вул.Грушевського,45,47,49, вул.Ватутіна, вул.Гаврилюка.
Ковельський район
З 9:00 до 17:00 світла не буде у селі Дроздні.
Луцький район
З 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителя села Княгининок.
Любомльський і Шацький райони
З 9:00 до 18:00 електропостачання припинять у селах Піща, Омеляне, Огородне, Вижгів, Рівне.
Любешівський район
З 10:00 до 12:00 світла не буде у селі Залізниця на вулицях Лісоградській, Івана Пасевича, Золотаренка.
З 12:30 по 17:00 без електропостачання залишаться жителі села Міжгайці.
З 10:00 по 17:00 світло вимкнуть для жителів селища Любешів (вул. Галана, Шолохова, 30-ти Річчя Перемоги, Дружби(Іссая) та жителів села Бірки.
Маневицький район
З 9:00 по 16:00 світла не буде у жителів селища Колки.
Місто Нововолинськ
З 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі вул. Некроасова вул. І.Франка вул. Рябченюка вул. Хасевича вул. Гоголя вул. Наливайко вул. Сагайдачного вул. Заводська вул. Павлова пров. Хлібний пров. Вишневий вул. Польова вул. Довженка вул. Ціолковського, вул.Полуботка вул. К.Савура вул. Кутузова вул. К.Карого.
Ратнівський район
З 9:30 по 16:30 світла не буде у домівках жителів села Самари і селища Заболоття.
Рожищенський район
З 9:00 по 17:00 світла не буде в селах Олександрівка, Любче, Незвір, Луків, Переспа, Топільно, Уляники. У цей часовий проміжок без електроенергії залишаться жителі вулиць: Незалежності, Кондратюка, Франка, 24 Серпня, Заньковецької,1-27, Селянська, Набережна, Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72, Промислова 40-76,47-95, Сонячна, Незалежності,75- 97(непарні) вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2, Незалежності,65,69,71 вул.Шевченка,2-56, Набережна, Зарічна Сухарєва, Сковороди, Промислова, Я.Мудрого у Рожищі.
Старовижівський район.
З 9:00 по 16:00 світла не буде у селі Стара Гута та на хуторі Дубина.
Турійський район
З 10:00 по 16:30 світла не буде у селах Осьмиговичі, Перевали, Задиби, Окунин, Новосілки
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