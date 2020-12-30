Де на Волині будуть відключати світло у вівторок, 19 січня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».



Ковельський район



1. 9:00-17:00

Волинська дирекція АТ "Укрпошта"

Поворська сільська ррада с.Ситовичі

2. 9:00-17:00

ТзОВ "Відродження АГРО ЛТД"

Населення с.Кричевичі



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано





місто Нововолинськ





1. 09:00-17:00

Церква вул.Панасівська 69а

Артюх Роман Миколайович

м.Нововолинськ

вул.Панасівська

вул.Луцька 10,25



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1.

ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479

9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна,40-173

2. КТП-107

9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ,міська рада ,дитсадок.магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,

3. ПЛ-0,4 кВ ТП-143 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" артсвердловина ,ферма, зерносклад, кузня, корівники. с.Немир



4. ПЛ-0,4 кВ ТП-183

9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" тракторна бригада с.Немир

5. ПЛ-0,4 кВ ТП-85

9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27

вул.Селянська,

6. ПЛ-0,4кВ ТП-71

9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,

Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,

Промислова 40-76,47-95.



7. ПЛ-0,4кВ ТП-215

9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .

ФОП Новак Л.М. торговий павільйон

ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.

8. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)

с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)

с.Луків (повністю)

9. ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазин

ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар

ФОП Бастрон С.І. магазин

ФОП Новак Л.М. торговий павільйон

ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення

ФОП Савенко В.В. торовий павільйон

ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська

10. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру

11. ПЛ-0,4кВ КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,

вул. Зелена



12. ПЛ-0,4кВ КТП-481 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна

13. ПЛ-0,4кВ КТП-441 9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,

Ювілейна, Молодіжна,

Квітнева, Набережна, Паркова.

14. КТП-231 9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)

вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2

15. КТП-243 9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71

вул.Шевченка,2-56

16. ПЛ-10 кВ Л18-04 9:00-17:00 МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, Зарічна

Сухарєва, Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,

17. ПЛ-10 кВ Л18-11 9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробки

ФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00-17:00Волинська дирекція АТ "Укрпошта"Поворська сільська ррада с.Ситовичі2. 9:00-17:00ТзОВ "Відродження АГРО ЛТД"Населення с.КричевичіВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00Церква вул.Панасівська 69аАртюх Роман Миколайовичм.Нововолинськвул.Панасівськавул.Луцька 10,25Вимкнень споживачів не заплановано1.ПЛ-0,4 кВ ЩТП-4799:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна,40-1732. КТП-1079:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ,міська рада ,дитсадок.магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,3. ПЛ-0,4 кВ ТП-143 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" артсвердловина ,ферма, зерносклад, кузня, корівники. с.Немир4. ПЛ-0,4 кВ ТП-1839:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" тракторна бригада с.Немир5. ПЛ-0,4 кВ ТП-859:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27вул.Селянська,6. ПЛ-0,4кВ ТП-719:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,Промислова 40-76,47-95.7. ПЛ-0,4кВ ТП-2159:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .ФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.8. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)9. ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазинФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська10. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру11. ПЛ-0,4кВ КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,вул. Зелена12. ПЛ-0,4кВ КТП-481 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна13. ПЛ-0,4кВ КТП-441 9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,Ювілейна, Молодіжна,Квітнева, Набережна, Паркова.14. КТП-231 9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-215. КТП-243 9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71вул.Шевченка,2-5616. ПЛ-10 кВ Л18-04 9:00-17:00 МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, ЗарічнаСухарєва, Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,17. ПЛ-10 кВ Л18-11 9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробкиФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,

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