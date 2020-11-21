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За вихідні 5 людей у Луцьку госпіталізували через обмороження і переохолодження

За вихідні 5 людей у Луцьку госпіталізували через обмороження і переохолодження
В період різких похолодань, з настанням морозів та складних погодних умов збільшується ризик переохолодження та обмороження.

У минулі вихідні (16-17 січня) до Луцької міської клінічної лікарні госпіталізували 3-х пацієнтів з обмороженнями кінцівок та двох - із загальним переохолодженням, повідомляє адміністрація закладу.

Інформують, що переохолодження організму - це загальний стан людини, коли на всю поверхню тіла впливає холод, а температура тіла при цьому падає нижче 35 ºC.

Діти, літні й ослаблені люди, особливо худі, стомлені і голодні, найбільш уразливі до переохолодження. Переохолодження настає швидше при попаданні в холодну воду, при алкогольному сп'янінні, а також після крововтрати або травм. Тривалий вплив низьких температур призводить до пригнічення функцій організму, а при тривалому впливові холоду і зовсім згасають. Людина може загинути, якщо температура тіла знизитися до 17-25 ºС.

Крім цього, до приймального відділення лікарні за вихідні звернувся 101 пацієнт, з них госпіталізували - 78, надали амбулаторну допомогу - 23.

У травмпункт звернулося 90 травмованих, з них - 16 з переломами. 2 пацієнти були у стані сильного алкогольного сп’яніння, одного покусали тварини. 29 разів викликали вузьких спеціалістів з дому у позаробочий час. В операційному блоці хірурги виконали 33 оперативні втручанння.

"Закликаємо вас бережіть себе і близьких: без необхідності не виходьте на сильний мороз, перед виходом добре поїжте, правильно (одяг не повинен бути тісним) і тепло одягайтеся, вживайте більше теплої рідини, не вживайте алкоголю, пам"ятайте, що перебування дітей на морозі не повинно перевищувати 15-20 хвилин", - йдеться у повідомленні луцьких медиків.

Нагадаємо, на Волині працює 37 пунктів обігрів. Список можна знайти за посиланням.

Зображення ілюстративне

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Теги: обмороження, переохолодження, госпіталізація
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