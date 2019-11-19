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Шахрайки викрали у 92-річної лучанки пакет з грошима, які вона збирала багато років

Шахрайки викрали у 92-річної лучанки пакет з грошима, які вона збирала багато років
На Волині "працівники" соціальної служби видурили у пенсіонерів гроші.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Два дні тому жертвою шахрайок стала 92-річна мешканка проспекту Відродження, що в Луцьку. Вона спочатку показала, що має такі купюри, про які запитували «соцпрацівниці», а потім пішла по воду для однієї з жінок, якій раптом «стало зле». Тим часом спритниці поцупили пакет, де було 17 тисяч гривень, які бабуся відкладала багато років.

А 13 січня дві зловмисниці викрали гаманець з 5 тисячами гривень у 73-річної мешканки Ківерцівського району. Тут вони теж нібито мали намір «переписати номери купюр» номіналом 500 гривень. Більше того, пенсіонерка на їхнє прохання сама ж продемонструвала грошові кошти з власного гаманця.

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«Шахрайства під виглядом працівників органів соціального захисту і благодійних організацій найчастіше пов'язані з проникненням до житла. Користуючись правовою безграмотністю осіб пенсійного віку, під виглядом працівників соціальних служб шахраї пропонують останнім обміняти кошти на нові купюри, що нібито поступили в серію, приносять субсидії і таке інше. Відповідно до чинного законодавства, працівники органів соціального захисту населення не мають права здійснювати будь-які операції з грошовими коштами», - розповів начальник управління карного розшуку Руслан Гамольчук.

Фото - ілюстративне

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Теги: шахрайки, пенсіонери, Луцьк
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