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Чоловік з Волині зрадив Україну і служив спецслужбам чужої держави

Чоловік з Волині зрадив Україну і служив спецслужбам чужої держави
39-річного волинянина судитимуть за державну зраду.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство вважає, що громадянин на шкоду державній безпеці України надавав представникам іноземної держави допомогу в проведенні підривної діяльності проти нашої держави.

Перебуваючи на території іноземної держави та потрапивши в поле зору її правоохоронних органів у зв’язку із вчиненням правопорушень, в червні 2019 року чоловік надав добровільну усну та письмову згоду співробітникам спецслужби на конфіденційне співробітництво.

Діючи у такий спосіб, він вступив в агентурні відносини з закордонною спецслужбою та відповідно створив умови для здійснення розвідувально-підривної діяльності іноземним спеціальним службам на території України.

Тепер за цей злочин громадянин відповідатиме перед судом.

Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 111 КК України за державну зраду передбачено покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Проте звільняється від кримінальної відповідальності за державну зраду громадянин України, якщо він на злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.

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Теги: державна зрада
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