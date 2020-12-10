Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка

Голова Волинської облдержадміністраціївиділив у довгострокове тимчасове платне користування 4,87 гектара лісових земель.Про це йдеться у відповідному розпорядженні.Як зазначено в документі, надійшло три клопотання про виділення земель, які погодило Державне агентство лісових ресурсів України.Відтак, виділили у довгострокове тимчасове платне користування терміном на 49 років без вилучення у постійного лісокористувача підприємицілісову ділянку площею 2,5 га, яка перебуває у постійному користуванні ДП «Ківерцівське лісове господарство» та розташована у кварталі 10 (виділи 2-5) Торчинського (Боголюбського) лісництва Луцького району, для використання з метою культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей.Згідно з наявною у відкритих джерелах інформацією, Оксана Комарова є підприємицею і займається технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів, а також оптовою торгівлею деталями та приладдям для автівок.Ще одну ділянку площею 0,75 га, яка перебуває у постійному користуванні ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр» та розташована у кварталі 44 (виділ 4) ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр» Луцького району, виділили для використання з метою культурно-оздоровчих та рекреаційних цілейтерміном на 49 років. Зауважимо, що жінка - депутатка Луцької міської ради 8-го скликання від "Слуги народу".звернулося за коментарем до Оксани Комарової та Оксани Руднік з приводу того, як вони мають намір використовувати надані їм лісові ділянки.Оксана Руднік, піднявши слухавку, відповіла, що може розмовляти, але вже згодом, почувши тему розмови, попросила набрати через годину. Щоправда, через декілька хвилин перетелефонувала сама.За її словами, у її випадку йдеться про ділянку у Гаразджі. Каже, на цій території розміщена тимчасова споруда, що перебуває в занедбаному стані, а також альтанки."Після карантину там все не відкрилося, стало непривабливим місцем. Мене зацікавило це", - каже вона. Депутатка зазначила, що про виділення землі клопотала задля реалізації рекреаційного проєкту."Я сама ресторатор, якщо ви знаєте, тому там можна зробити щось привабливе. Усні наміри є, ніякої презентації і візуалізації ще немає. Ніяких презентацій, це все усно. Я написала заяву і чекала відповідь. Як мені повідомляли, це платне користування і буде в громаді, у яку входить Гаразджа ()", - розповіла Руднік.На 0,75 га лісової землі, зі слів луцької депутатки, планують, ймовірно, розмістити заклад громадського харчування, сучасні альтанки, спланувати місце для розваг дітей. Акцент, каже, хоче зробити саме на сімейному відпочинку. Але ніякого чіткого проєкту, наголошує депутатка, ще немає.Щодо Оксани комарової, то вона спочатку попросила передзвонити завтра, бо "сьогодні свято", а згодом, коли журналіст попросив лише відповісти, чи вона знає про таке розпорядження і як має намір використовувати землю, пані Оксана кинула слухавку.Також на 49 років дали лісову ділянку площею 1,6208 га, яка перебуває у постійному користуванні ДП «Старовижівське лісове господарство» та розташована у кварталі 27 (виділ 44) Любохинівського лісництва Ковельського району, для використання з метою культурно-оздоровчих та рекреаційних цілейУ Волинській ОДА те, які наміри декларували користувачі цих ділянок, поки не прокоментували.