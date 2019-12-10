У Луцьку знайшли перевізників на три маршрути

У Луцьку затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів за трьома маршрутами.Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту та зв’язкурозповів, що конкурс на перевезення відбувся учора, 19 січня.Так, маршрут № 6 “Залізничний вокзал – с.Брище” обслуговуватиме ФОП(термін дії договору на перевезення пасажирів складає один рік, адже перевізник не має автобуса для потреб людей із інвалідністю).На маршруті № 9 “Теремнівська – Вересневе” протягом 5 років працюватиме ФОПМаршрут № 22а “Карбишева – с. Княгининок” обслуговуватиме ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД (термін дії договору – п’ять років). Окрім того, до цього маршруту планують внести зміни, аби автобуси доїжджали до Кам’янки, Озерця та Небіжки.