вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку знайшли перевізників на три маршрути

У Луцьку знайшли перевізників на три маршрути
У Луцьку затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів за трьома маршрутами.

Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що конкурс на перевезення відбувся учора, 19 січня.

Так, маршрут № 6 “Залізничний вокзал – с.Брище” обслуговуватиме ФОП Коровіцький А.Л. (термін дії договору на перевезення пасажирів складає один рік, адже перевізник не має автобуса для потреб людей із інвалідністю).

На маршруті № 9 “Теремнівська – Вересневе” протягом 5 років працюватиме ФОП Макарчук М.П.

Маршрут № 22а “Карбишева – с. Княгининок” обслуговуватиме ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД (термін дії договору – п’ять років). Окрім того, до цього маршруту планують внести зміни, аби автобуси доїжджали до Кам’янки, Озерця та Небіжки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перевізник, Луцьк, маршрутки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А 23-й коли буде?!
Відповісти
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У родини воїна УПА на Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти відновити оселю
Сьогодні, 11:14
На Волині у сніговому заметі знайшли жінку, яка зникла дорогою з гостювання
Сьогодні, 10:54
У Луцьку знайшли перевізників на три маршрути
Сьогодні, 10:44
Луцька маршрутка курсуватиме до Великого Омеляника
Сьогодні, 10:37
Луцьк знову хочуть зробити одним із найбільш зелених міст країни
Сьогодні, 10:31
Схожі новини
Е-квиток: луцький маршрут №28 погодився обслуговувати приватний підприємець Е-квиток: луцький маршрут №28 погодився обслуговувати приватний підприємець
10 грудень, 2019, 16:26
У мерії Луцька «відчитали» перевізника У мерії Луцька «відчитали» перевізника
20 листопад, 2019, 10:13
Ще один перевізник у Луцьку підписав договір для впровадження електронного квитка Ще один перевізник у Луцьку підписав договір для впровадження електронного квитка
18 листопад, 2019, 12:41
Із 11 грудня в маршрутках Луцька не можна буде заплатити грошима Із 11 грудня в маршрутках Луцька не можна буде заплатити грошима
15 листопад, 2019, 14:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дві смерті і понад сотня нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:21
 0
Обікрав кіоск на понад тисячу гривень: у Ковелі на «на гарячому» спіймали злодія
Сьогодні, 11:16
 0
У родини воїна УПА на Волині згорів будинок: небайдужих просять допомогти відновити оселю
Сьогодні, 11:14
 0
На Волині у сніговому заметі знайшли жінку, яка зникла дорогою з гостювання
Сьогодні, 10:54
 0
У Луцьку знайшли перевізників на три маршрути
Сьогодні, 10:44
 0
Медіа
відео
1/8