У Луцьку знайшли перевізників на три маршрути
Сьогодні, 10:44
У Луцьку затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів за трьома маршрутами.
Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що конкурс на перевезення відбувся учора, 19 січня.
Так, маршрут № 6 “Залізничний вокзал – с.Брище” обслуговуватиме ФОП Коровіцький А.Л. (термін дії договору на перевезення пасажирів складає один рік, адже перевізник не має автобуса для потреб людей із інвалідністю).
На маршруті № 9 “Теремнівська – Вересневе” протягом 5 років працюватиме ФОП Макарчук М.П.
Маршрут № 22а “Карбишева – с. Княгининок” обслуговуватиме ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД (термін дії договору – п’ять років). Окрім того, до цього маршруту планують внести зміни, аби автобуси доїжджали до Кам’янки, Озерця та Небіжки.
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Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що конкурс на перевезення відбувся учора, 19 січня.
Так, маршрут № 6 “Залізничний вокзал – с.Брище” обслуговуватиме ФОП Коровіцький А.Л. (термін дії договору на перевезення пасажирів складає один рік, адже перевізник не має автобуса для потреб людей із інвалідністю).
На маршруті № 9 “Теремнівська – Вересневе” протягом 5 років працюватиме ФОП Макарчук М.П.
Маршрут № 22а “Карбишева – с. Княгининок” обслуговуватиме ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД (термін дії договору – п’ять років). Окрім того, до цього маршруту планують внести зміни, аби автобуси доїжджали до Кам’янки, Озерця та Небіжки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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