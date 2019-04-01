На Волині на території закинутого заводу знайшли чоловіка, який ледь не замерз

У Нововолинську працівники поліції допомогли чоловіку не замерзнути.18 січня на лінію 102 надійшов виклик про те, що в одному із приміщень закинутого цегельного заводу м. Нововолинськ знаходиться людина, яка, можливо, замерзла від «лютого морозу», повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.Наряд СРПП відділення поліції №1 (м.Нововолинськ) здійснили реагування на таке повідомлення. Прибувши на місце події, в закинутому приміщенні цегельного заводу виявили чоловіка 1969 року народження. Чоловік, не маючи постійного місця проживання, аби не замерзнути, намагався заховатись у приміщенні.Працівники поліції надали необхідну допомогу, викликали медичних працівників. Життю чоловіка нічого тепер не загрожує.