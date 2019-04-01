На Волині на території закинутого заводу знайшли чоловіка, який ледь не замерз
Сьогодні, 19:20
У Нововолинську працівники поліції допомогли чоловіку не замерзнути.
18 січня на лінію 102 надійшов виклик про те, що в одному із приміщень закинутого цегельного заводу м. Нововолинськ знаходиться людина, яка, можливо, замерзла від «лютого морозу», повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.
Наряд СРПП відділення поліції №1 (м.Нововолинськ) здійснили реагування на таке повідомлення. Прибувши на місце події, в закинутому приміщенні цегельного заводу виявили чоловіка 1969 року народження. Чоловік, не маючи постійного місця проживання, аби не замерзнути, намагався заховатись у приміщенні.
Працівники поліції надали необхідну допомогу, викликали медичних працівників. Життю чоловіка нічого тепер не загрожує.
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18 січня на лінію 102 надійшов виклик про те, що в одному із приміщень закинутого цегельного заводу м. Нововолинськ знаходиться людина, яка, можливо, замерзла від «лютого морозу», повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.
Наряд СРПП відділення поліції №1 (м.Нововолинськ) здійснили реагування на таке повідомлення. Прибувши на місце події, в закинутому приміщенні цегельного заводу виявили чоловіка 1969 року народження. Чоловік, не маючи постійного місця проживання, аби не замерзнути, намагався заховатись у приміщенні.
Працівники поліції надали необхідну допомогу, викликали медичних працівників. Життю чоловіка нічого тепер не загрожує.
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