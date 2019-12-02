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Автівка злетіла в кювет і перекинулася: в аварії постраждала дівчина з Луцька

Автівка злетіла в кювет і перекинулася: в аварії постраждала дівчина з Луцька
Учора, 20 січня, на автодорозі поблизу села Седлище у Любешівському районі сталася автопригода, внаслідок якої постраждала 21-річна лучанка.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що за кермом автомобіля Renault Megane перебував 33-річний житель селища Любешів. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.

У результаті ДТП постраждала 21-річна лучанка, пасажирка легковика.

За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.


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Теги: Седлище, аварія
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