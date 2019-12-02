Автівка злетіла в кювет і перекинулася: в аварії постраждала дівчина з Луцька





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Інформують, що за кермом автомобіля Renault Megane перебував 33-річний житель селища Любешів. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.



У результаті ДТП постраждала 21-річна лучанка, пасажирка легковика.



За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 20 січня, на автодорозі поблизу села Седлище у Любешівському районі сталася автопригода, внаслідок якої постраждала 21-річна лучанка.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що за кермом автомобіля Renault Megane перебував 33-річний житель селища Любешів. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся.У результаті ДТП постраждала 21-річна лучанка, пасажирка легковика.За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.

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