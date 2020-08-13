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На Волині помер багаторічний викладач училища

На Волині помер багаторічний викладач училища
20 січня передчасно відійшов у вічність багаторічний викладач Володимир-Волинського вищого професійного училища Леонід Гурич.

Сумну звістку повідомили на сторінці закладу освіти.

Леонід Гурич 38 років викладав в училищі у Володимирі-Волинському.

"Ми ж будемо пам'ятати прекрасного педагога, великого оптиміста, надійного друга і чудового колегу, який віддав вчительській праці у нашому училищі 38 років. Ми назавжди запам'ятаємо його життєрадісну посмішку, енергійність, цілеспрямованість, відданість справі,чуйність та людинолюбство", - написали на сторінці освітнього закладу.

Колектив Володимир-Волинського ВПУ та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття родині покійного.

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Теги: Володимир, училище, смерть
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