На Волині помер багаторічний викладач училища
Сьогодні, 11:26
20 січня передчасно відійшов у вічність багаторічний викладач Володимир-Волинського вищого професійного училища Леонід Гурич.
Сумну звістку повідомили на сторінці закладу освіти.
Леонід Гурич 38 років викладав в училищі у Володимирі-Волинському.
"Ми ж будемо пам'ятати прекрасного педагога, великого оптиміста, надійного друга і чудового колегу, який віддав вчительській праці у нашому училищі 38 років. Ми назавжди запам'ятаємо його життєрадісну посмішку, енергійність, цілеспрямованість, відданість справі,чуйність та людинолюбство", - написали на сторінці освітнього закладу.
Колектив Володимир-Волинського ВПУ та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття родині покійного.
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Сумну звістку повідомили на сторінці закладу освіти.
Леонід Гурич 38 років викладав в училищі у Володимирі-Волинському.
"Ми ж будемо пам'ятати прекрасного педагога, великого оптиміста, надійного друга і чудового колегу, який віддав вчительській праці у нашому училищі 38 років. Ми назавжди запам'ятаємо його життєрадісну посмішку, енергійність, цілеспрямованість, відданість справі,чуйність та людинолюбство", - написали на сторінці освітнього закладу.
Колектив Володимир-Волинського ВПУ та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття родині покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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