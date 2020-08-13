На Волині помер багаторічний викладач училища

Леонід Гурич.



Сумну звістку повідомили на сторінці закладу освіти.



Леонід Гурич 38 років викладав в училищі у Володимирі-Волинському.



"Ми ж будемо пам'ятати прекрасного педагога, великого оптиміста, надійного друга і чудового колегу, який віддав вчительській праці у нашому училищі 38 років. Ми назавжди запам'ятаємо його життєрадісну посмішку, енергійність, цілеспрямованість, відданість справі,чуйність та людинолюбство", - написали на сторінці освітнього закладу.



Колектив Володимир-Волинського ВПУ та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття родині покійного.



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