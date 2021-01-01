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Унікальне явище: на Волині на річці «розцвіли» крижані квіти

Унікальне явище: на Волині на річці «розцвіли» крижані квіти
18 та 19 січня 2021 року на річці Стохід в районі смт Любешів спостерігалось унікальне явище. Тут «розцвіли» крижані квіти.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Інформують, що «крижані квіти» – це кристали висотою в кілька сантиметрів, які утворюються на поверхні тонкого шару льоду. Своїми вигадливими формами ці крижані фігури дуже нагадують квіти, через що і отримали свою назву.

В природі вони трапляються досить рідко і для того, щоб утворитись, їм необхідний збіг декількох погодних умов. За наявності безвітряної погоди, коли температура повітря знижується до -20°С, а поверхня льоду становить близько 0°С, на льоді формується перенасичений вологою шар. Водяна пара, стикаючись з холодним повітрям, миттєво охолоджується і знову конденсується на поверхні льоду у вигляді дрібних кристалів (водяна пара переходить безпосередньо у тверду фазу, минаючи рідку).

На жаль, це крижане диво природи недовговічне. Квіти можуть «рости» тільки на поверхні тонкого молодого льоду. Адже, як тільки товщина льоду збільшується, температура на його поверхні наближається до температури повітря і квіти практично відразу зникають. На тривалість «цвітіння» впливає і такий зовнішній природній фактор, як сила вітру.

Унікальне явище: на Волині на річці «розцвіли» крижані квіти
Унікальне явище: на Волині на річці «розцвіли» крижані квіти


Фото – спостерігачки поста «Любешів» Людмили Кудлюк.

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Теги: Стохід, крижані квіти, унікальне явище, варте уваги
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