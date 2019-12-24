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У Раді адвокатів Волині заявили про незаконні обшуки їхньої колеги у луцькому СІЗО

У Раді адвокатів Волині заявили про незаконні обшуки їхньої колеги у луцькому СІЗО
Рада адвокатів Волинської області вважає обшуки, під час яких у їхньої колеги Ольги Юнчик нібито знайшли наркотики, незаконними.

Із відповідною заявою адвокати звернулися до Державного бюро розслідувань, розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost голова Ради адвокатів Волинської області Галина Руденко.

Галина Руденко розповіла, як усе відбувалося. За її словами, 19 січня на електронну адресу Ради адвокатів в області надійшло повідомлення від одного з начальників відділів поліції про те, що будуть проводити огляд речей Ольги Юнчик, а тому необхідно забезпечити явку представника Ради адвокатів.

Тож Галина Руденко поїхала в СІЗО, аби взяти участь у проведенні цієї слідчої дії. Тут її попросили зайти до кабінету начальника установи.

«Слідча Дергунова оголосила про проведення обшуку. Я попросила спочатку пред’явити дозвіл – судове рішення, але слідча сказала, що такого нема. Тому я зробила заяву про незаконність таких дій – обшуку у кабінет і, зокрема, речей адвоката Юнчик. Слідчі незаконно почали проведення обшуку», - розповідає голова Ради адвокатів Волинської області.

Додає, що далі поліцейські оглянули речі адвокатки і вилучили два мобільні телефони.

Галина Руденко запевняє, що під час обшуку заявила про те, що речі, які оглядають, містять адвокатську таємницю – листування адвоката, клієнтську базу, особисту конфіденційну інформацію тощо. Також, додає вона, повідомила, що, відповідно до законодавства, передбачена гарантія адвокатської діяльності. Зокрема, те, що роведення щодо адвоката процесуальних дій, тимчасовий доступу до речей можливі лише за видачі судового рішення.

Ці зауваження, каже Галина Руденко, були додані до протоколу обшуку.

«Вважаємо, що мало місце перешкоджання діяльності, порушення професійної таємниці. Це істотне порушення прав людини і закону про адвокатську діяльність», - резюмує жінка.

Тому Рада адвокатів звертається до ДБР з приводу внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення за частиною 1 статті 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), а також за частиною 2 статті 397 цього ж кодексу (Втручання в діяльність захисника чи представника особи) В діях працівників правоохоронних органів.

Нагадаємо, 19 січня адвокатку з Ківерців Ольгу Юнчик затримали у луцькому СІЗО із речовинами, схожими на канабіс та амфетамін.

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Теги: Галина Руденко, Ольга Юнчик, СІЗО, наркотики
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