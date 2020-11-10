Затримали двох жінок, які у Луцьку вишукували біля магазинів п'яних чоловіків та обкрадали їх. ФОТО





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«У вечірній чи нічний період часу вони перебували біля магазинів, вишукували чоловіків напідпитку, входили до них у довіру та обкрадали. Зловмисниці розпивали з ними алкогольні напої, а потім потерпілі виявляли відсутність мобільних телефонів, банківських карток та грошових коштів і інших цінних речей. Спритниці навіть встигли оформити кілька кредитів на імена деяких чоловіків», - розповів т.в.о. заступника начальника Луцького райуправління поліції, начальник відділу кримінальної поліції Михайло Євтушик.



Провівши необхідні оперативно-розшукові заходи, поліцейські управління карного розшуку та Луцького районного управління поліції швидко вийшли на слід шахрайок та затримали їх у Київській області.



Нині їм уже оголошені підозри за ч. 2 ст. 185 Кримінального Кодексу України. Такі злодіяння караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.



Слідчі дії тривають.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом 11-13 січня цього року дві жінки іншої національності скоїли щонайменше 11 крадіжок в Луцьку. Зловмисниць затримали днями в Київській області та привезли до Луцька.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.«У вечірній чи нічний період часу вони перебували біля магазинів, вишукували чоловіків напідпитку, входили до них у довіру та обкрадали. Зловмисниці розпивали з ними алкогольні напої, а потім потерпілі виявляли відсутність мобільних телефонів, банківських карток та грошових коштів і інших цінних речей. Спритниці навіть встигли оформити кілька кредитів на імена деяких чоловіків», - розповів т.в.о. заступника начальника Луцького райуправління поліції, начальник відділу кримінальної поліції Михайло Євтушик.Провівши необхідні оперативно-розшукові заходи, поліцейські управління карного розшуку та Луцького районного управління поліції швидко вийшли на слід шахрайок та затримали їх у Київській області.Нині їм уже оголошені підозри за ч. 2 ст. 185 Кримінального Кодексу України. Такі злодіяння караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.Слідчі дії тривають.

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