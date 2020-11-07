У Луцьку працівницю охорони сауни втретє спіймали на продажі сурогату. ФОТО





Одним із таких місць є приміщення охорони на території торгово-оздоровчого центру (сауна), що по проспекту Президента Грушевського, 4в. Інформують на



Інспектори зафіксували факт продажу сурогату працівницею охорони, яку торік вже двічі спіймали на продажі сурогату.



На порушницю склали протокол про адмінправопорушення, за яке передбачений штраф розміром від 3400 до 10200 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори департаменту муніципальної варти відпрацьовували місця продажу сурогату, про які повідомляють на лінію групи швидкого реагування.Одним із таких місць є приміщення охорони на території торгово-оздоровчого центру (сауна), що по проспекту Президента Грушевського, 4в. Інформують на facebook-сторінці департаменту мунварти.Інспектори зафіксували факт продажу сурогату працівницею охорони, яку торік вже двічі спіймали на продажі сурогату.На порушницю склали протокол про адмінправопорушення, за яке передбачений штраф розміром від 3400 до 10200 гривень.

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