Двох волинян телефонні шахраї «нагріли» на 95 тисяч гривень
Сьогодні, 20:20
Двох волинян ошукали телефонні шахраї.
Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Так, 21 січня 50-річний житель села Жорнище Ківерцівського району та 34-річний лучанин позбулися усіх своїх заощаджень, повідомивши ошуканцям реквізити своїх банківських карток.
Зловмисники, потелефонувавши до чоловіків, назвалися працівниками
телефонного оператора, під приводом необхідності покращення якості
зв’язку та зміни тарифу випитали у них усі необхідні відомості й зняли з картки одного понад 15 тисяч, а з двох карток іншого – майже 80 тисяч гривень.
"Луцька місцева прокуратура вкотре нагадує: аби не стати жертвою
шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити своїх банківських рахунків, не виконуйте жодних дій на прохання "працівників" мобільних операторів, не з’ясувавши попередньо ситуацію в установі, яку вони представляють.
Якщо ви загубили мобільний або сім-карта перестала працювати,
відразу ж заблокуйте прив’язані до цього номеру телефону банківські картки.
Лише ваша пильність та здоровий глузд убезпечить вас від
шахрайських дій зловмисників", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Так, 21 січня 50-річний житель села Жорнище Ківерцівського району та 34-річний лучанин позбулися усіх своїх заощаджень, повідомивши ошуканцям реквізити своїх банківських карток.
Зловмисники, потелефонувавши до чоловіків, назвалися працівниками
телефонного оператора, під приводом необхідності покращення якості
зв’язку та зміни тарифу випитали у них усі необхідні відомості й зняли з картки одного понад 15 тисяч, а з двох карток іншого – майже 80 тисяч гривень.
"Луцька місцева прокуратура вкотре нагадує: аби не стати жертвою
шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити своїх банківських рахунків, не виконуйте жодних дій на прохання "працівників" мобільних операторів, не з’ясувавши попередньо ситуацію в установі, яку вони представляють.
Якщо ви загубили мобільний або сім-карта перестала працювати,
відразу ж заблокуйте прив’язані до цього номеру телефону банківські картки.
Лише ваша пильність та здоровий глузд убезпечить вас від
шахрайських дій зловмисників", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Двох волинян телефонні шахраї «нагріли» на 95 тисяч гривень
Сьогодні, 20:20
На Волині хочуть збудувати реабілітаційно-спортивний центр для олімпійців та людей з інвалідністю
Сьогодні, 19:13
Завалився ще у 2019: на ремонт даху спортзалу волинського коледжу треба майже 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 17:38