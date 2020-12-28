вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двох волинян телефонні шахраї «нагріли» на 95 тисяч гривень

Двох волинян телефонні шахраї «нагріли» на 95 тисяч гривень
Двох волинян ошукали телефонні шахраї.

Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Так, 21 січня 50-річний житель села Жорнище Ківерцівського району та 34-річний лучанин позбулися усіх своїх заощаджень, повідомивши ошуканцям реквізити своїх банківських карток.

Зловмисники, потелефонувавши до чоловіків, назвалися працівниками
телефонного оператора, під приводом необхідності покращення якості
зв’язку та зміни тарифу випитали у них усі необхідні відомості й зняли з картки одного понад 15 тисяч, а з двох карток іншого – майже 80 тисяч гривень.

"Луцька місцева прокуратура вкотре нагадує: аби не стати жертвою
шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити своїх банківських рахунків, не виконуйте жодних дій на прохання "працівників" мобільних операторів, не з’ясувавши попередньо ситуацію в установі, яку вони представляють.

Якщо ви загубили мобільний або сім-карта перестала працювати,
відразу ж заблокуйте прив’язані до цього номеру телефону банківські картки.

Лише ваша пильність та здоровий глузд убезпечить вас від
шахрайських дій зловмисників", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: телефонні шахраї, прокуратура, картка, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двох волинян телефонні шахраї «нагріли» на 95 тисяч гривень
Сьогодні, 20:20
На Волині перевірять стан протипожежної безпеки в інтернатах та пансіонатах
Сьогодні, 19:28
На Волині хочуть збудувати реабілітаційно-спортивний центр для олімпійців та людей з інвалідністю
Сьогодні, 19:13
У Луцьку працівницю охорони сауни втретє спіймали на продажі сурогату. ФОТО
Сьогодні, 18:27
Завалився ще у 2019: на ремонт даху спортзалу волинського коледжу треба майже 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 17:38
Схожі новини
На Волині молодик підібрав загублену картку і розраховувався нею у магазинах На Волині молодик підібрав загублену картку і розраховувався нею у магазинах
04 січень, 11:23
Брав завдаток за роботу і зникав: на Волині судитимуть «горе-майстра» за шахрайство Брав завдаток за роботу і зникав: на Волині судитимуть «горе-майстра» за шахрайство
28 грудень, 2020, 20:12
У Києві поліцейський збував фальшиві долари та гривні. ФОТО У Києві поліцейський збував фальшиві долари та гривні. ФОТО
23 грудень, 2020, 22:48
Шахраї вкрали з картки волинянки 39 тисяч гривень Шахраї вкрали з картки волинянки 39 тисяч гривень
10 грудень, 2020, 10:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двох волинян телефонні шахраї «нагріли» на 95 тисяч гривень
Сьогодні, 20:20
 0
На Волині перевірять стан протипожежної безпеки в інтернатах та пансіонатах
Сьогодні, 19:28
 0
На Волині хочуть збудувати реабілітаційно-спортивний центр для олімпійців та людей з інвалідністю
Сьогодні, 19:13
 0
У Луцьку працівницю охорони сауни втретє спіймали на продажі сурогату. ФОТО
Сьогодні, 18:27
 0
Завалився ще у 2019: на ремонт даху спортзалу волинського коледжу треба майже 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8