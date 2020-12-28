Двох волинян телефонні шахраї «нагріли» на 95 тисяч гривень

Двох волинян ошукали телефонні шахраї.Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.Так, 21 січня 50-річний житель села Жорнище Ківерцівського району та 34-річний лучанин позбулися усіх своїх заощаджень, повідомивши ошуканцям реквізити своїх банківських карток.Зловмисники, потелефонувавши до чоловіків, назвалися працівникамителефонного оператора, під приводом необхідності покращення якостізв’язку та зміни тарифу випитали у них усі необхідні відомості й зняли з картки одного понад 15 тисяч, а з двох карток іншого – майже 80 тисяч гривень."Луцька місцева прокуратура вкотре нагадує: аби не стати жертвоюшахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити своїх банківських рахунків, не виконуйте жодних дій на прохання "працівників" мобільних операторів, не з’ясувавши попередньо ситуацію в установі, яку вони представляють.Якщо ви загубили мобільний або сім-карта перестала працювати,відразу ж заблокуйте прив’язані до цього номеру телефону банківські картки.Лише ваша пильність та здоровий глузд убезпечить вас відшахрайських дій зловмисників", - йдеться в повідомленні.