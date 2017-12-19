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Дівчина з Волині віддала шахраям понад 40 тисяч гривень за омріяне авто

Дівчина з Волині віддала шахраям понад 40 тисяч гривень за омріяне авто
Двох волинянок ошукали інтернет-шахраї.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Так, днями до поліції звернулась 25-річна жителька Ратнівського району, та повідомила, що її ошукали під час покупки транспортного засобу. Жінка сплатила майже 44 тисячі гривень за авто, однак зв’язок з продавцем зник.

Інша мешканка цього ж району проплатила покупку принтера вартістю 4300 гривень, однак товар не отримала.

Працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення цього злочину.

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Теги: шахраї, дівчина, купівля, авто
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