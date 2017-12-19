Дівчина з Волині віддала шахраям понад 40 тисяч гривень за омріяне авто
Сьогодні, 17:06
Двох волинянок ошукали інтернет-шахраї.
Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Так, днями до поліції звернулась 25-річна жителька Ратнівського району, та повідомила, що її ошукали під час покупки транспортного засобу. Жінка сплатила майже 44 тисячі гривень за авто, однак зв’язок з продавцем зник.
Інша мешканка цього ж району проплатила покупку принтера вартістю 4300 гривень, однак товар не отримала.
Працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення цього злочину.
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Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Так, днями до поліції звернулась 25-річна жителька Ратнівського району, та повідомила, що її ошукали під час покупки транспортного засобу. Жінка сплатила майже 44 тисячі гривень за авто, однак зв’язок з продавцем зник.
Інша мешканка цього ж району проплатила покупку принтера вартістю 4300 гривень, однак товар не отримала.
Працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення цього злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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