Дівчина з Волині віддала шахраям понад 40 тисяч гривень за омріяне авто

Двох волинянок ошукали інтернет-шахраї.Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.Так, днями до поліції звернулась 25-річна жителька Ратнівського району, та повідомила, що її ошукали під час покупки транспортного засобу. Жінка сплатила майже 44 тисячі гривень за авто, однак зв’язок з продавцем зник.Інша мешканка цього ж району проплатила покупку принтера вартістю 4300 гривень, однак товар не отримала.Працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення цього злочину.