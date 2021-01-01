Курс валют у Луцьку станом на 25 січня
Сьогодні, 09:16
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.15, а продаж – 28.25.
Євро при купівлі становить – 34.18, продажу – 34.28.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.52, продаж – 7.55.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 34.18, продажу – 34.28.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.52, продаж – 7.55.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку станом на 25 січня
Сьогодні, 09:16
У Луцьку встановлять ще 60 камер спостереження
Сьогодні, 08:23