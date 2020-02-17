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У Ковелі в пожежі загинув 66-річний чоловік

У Ковелі в пожежі загинув 66-річний чоловік
У Ковелі на вулиці Кониського виникла пожежа в цегляному чотирьохповерховому житловому будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в одній з кімнат тіло 66-річного чоловіка

Трагедія трапилась 24 січня о 8:13, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку, ліжко, матрац, пошкодив внутрішнє оздоблення стін житлової кімнати 4м2, речі домашнього вжитку.

Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння власника.


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Теги: курінння, смерть, пожежа, Волинь
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