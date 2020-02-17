У Ковелі в пожежі загинув 66-річний чоловік





Трагедія трапилась 24 січня о 8:13, - інформує УДСНС України у Волинській області.



Вогонь знищив речі домашнього вжитку, ліжко, матрац, пошкодив внутрішнє оздоблення стін житлової кімнати 4м2, речі домашнього вжитку.



Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння власника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Кониського виникла пожежа в цегляному чотирьохповерховому житловому будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в одній з кімнат тіло 66-річного чоловікаТрагедія трапилась 24 січня о 8:13, - інформує УДСНС України у Волинській області.Вогонь знищив речі домашнього вжитку, ліжко, матрац, пошкодив внутрішнє оздоблення стін житлової кімнати 4м2, речі домашнього вжитку.Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння власника.

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