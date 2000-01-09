Де на Волині будуть відключати світло 26 січня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м-н «Армо», м-н «Авто-плюс», м-н «Смачні ковбаси», м-н «Все для сім,ї», м-н «Арсен», редакція газети «Слово правди» м. Володимир-Волинськийвул. О.Довбуша, Ладомирська, Драгоманова, Грінченка2 ТП-26 09:00-17:00 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод "Кіоск №8 "Продмаг"Приміщення СТО,бар "Движок"АЗС ОККО м.ВолодимирКіоск в.Устилузька,72 м. Володимир-Волинський вул.Лепкого, вул.Антоновича, Устилузька 71-83,70-108 Залізняка, Крип'якевича, Костюшка, Коцюбинського, Ю.Бунди3 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-173 09:00-17:00 м. Устилуг: вул. Зелена, Садова4 ПЛ-0.4 Л-2 ЩТП-244 09:00-17:00 с. Житані: вул. Гоголя5. ПЛ-0.4 Л-1 ТП-289 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: вул. Стефаника, Лисенка, Хасевича 1-23,2-161. 9:00 – 17:00Відділ культури, Горохівський вісникГоловне управління юстиціїГорохівський районний судУправління пенсійного фондуРВУМВС, КП КаштанЦерква, Волинське обласне племпідприємствоФОП Дубець В.В.м. Горохів:вул. Шевченка,вул. Воз'єдання,вул. Гетьманська,вул. Незалежності,вул. Лесі Українки1. 09:30 – 16:30с.Соснина вул.Б.Хмельницького2. ПЛ-10кВ Л-46-03 до ЛР-99-3 10:00 – 17:00 с.Жашковичі:-ФОП Доскоч В.В.-магазин;-ФОП Артищук А.Д.-магазин;-ФОП Жук М.О.-млин;-Дитсадок, школа, ФАПс.Волиця (Колона):-ФОП Лукянчук М.Л.-магазин;-ТзОВ "ПЯТИДНІ"-склад;-ФОП Лукянчук М.Л.-столярний цех;-ФОП Морозюк Я.І.-склад с.Жашковичі, с.Волиця (Колона) – повністю, с.Клопочин вул.Володимирська і набережна(частково)3. ПЛ-10кВ Л-04-10 від ЗТП-269-3 до ЗТП-11-3 10:10 – 16:30 ФОП Сівер І.В.-Звіринник- смт.Іваничі, вул.Луцька,18б;ТЗОВ "П`ЯТИДНІ" буд.майданчик елеваторасмт Іваничі, вул.Луцька,8 смт.Іваничі вул.Зелена і вул.Луцька (частково)4. ПЛ-10кВ Л-55-03 10:00 – 13:00 с.Кречів:-ФОП Зінчук А.С.-магазин;-ФАП; с.Мовників:-ФОП Красюн С.М. Автогараж;-ФОП Силантьєв О.В.-приміщення навісу-ФОП Бойко І.Р.-пункт тех.обслуговання ;-ФОП ЗАНЧУК А.М.-будинок побуту-ФОП Шестон Ч.А.зерносклад;-ФОП Боярський В.Г.-Зерносховище;-ФОП Красюн С.М. млин;-школа, дитсадок, ФАП;с.Осмиловичі:-ФОП Гуліда В.В. - Торговий павільйон с.Кречів, с.Мовники, с.Осмиловичі1. 09:00 - 17:00Музична школа, пекарня, сходові клітини, Магазин «Госп.товари» 1000 дріб, контора РСС, Контора, Бар "Каштан", Складські приміщення, Магазин «Прод товари» 1000 дріб, Бар "Фортеця", вул.Л.Українки 1-15, вул.Садова, пров.Л.Українки 1-10, вул.Набережна 1-12, Церква Ільїнська, Склад "Дружби", Кафе "Дружба", Коопунівермаг, Магазин «Добробут», Магазин «Волошка», Магазин «Будмаркет», К-тр "Батьківщина", Магазин «Смак» КТП-16, Фотостудія-С , Магазин „Світязь”, Магазин «Криниця», Магазинн «Світ”, Магазин "Квіти", торговий павільйон, Магазин “Світанок”, кіоск «Руслан», Ветаптека, Магазин (моб.телеф) СЕНС, Ремонт годинн. (біля ринку), фотостудія "Коніка"ларьок Насіння, Кіоск на зупинціМагазин "Ларчик" (біля ринку), Кіоск (біля ринку), Кіоск (біля ринку, був кот), Магазин, Кіоск Насіння (біля ринку), Маг.Біг Бен, Магазин (Тищук), аптека , Хлібний кіоск №3Магазин, Магазин "Школярик", Хлібний кіоск (базар), Торг. павільйон ювел. виробТорговий кіоск "Преса", Буд. майд аптекиторговий павільйон, Торговий павільйонвул.Шевченка 1-30, Магаз. «Все для дому м.Камінь - Каширськийвул.Шевченка, пл.Незалежності вул.Л.Украінки. Садова, Набережна2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-231 09:00 - 17:00 ,с.Стобихівка вул.Шевченка3. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-287 10:00 - 12:00 МРЕО. Гріль-бар.ТеплоКамінь.гуртівня Добрий Господар м.Камінь-Каширський вул.1 Травня4. ПЛ-0,4 кВ Л-.3 Л-6 КТП-16 09/00 - 17:00 м.К-Каширський, вул. Шевченка.Л.Украінки.Садова.Набережна5. КТП-313 09:00 - 17:00 Пилорама Мороз Т. с. Стобихівка, вул. Хутірська1. 8:30-17:00ФОП Олешко Є.С. - млин2 ПЛ0,4 кВ від ТП-62 8:30-17:00с. Хорлупи - клуб,контора,пошта, церкваФОП Збагерський С.А. - кіоскс.Хорлупивул.Шлях,9-43/непарні/,1-20/парні/,вул.Молодіжна1-17 ,2-103 ПЛ0,4 кВ від КТП-311 8:30-17:00ФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Ліщук Петро ДорофійовичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаРелігійна громада ХВЄ с.Карпилівкавул.Незалежностівул.Ветеранів,вул Л.Українки4 ПЛ0,4 кВ від КТП-66 9:00-17:00с.Хорлупивул.Першотравнева,вул.Комсомольська,17-22,5 КТП-448 10:00-13:00ОК "Приміський"с. Небіжкавул. М.Вовчка,6 КТП-148 13:00-16:00ОК "Голівуд"с. Липлянижитловий масив7 ПЛ0,4 кВ від КТП-266 9:00-17:00СТ"Вишенька" дачний масив1.ПЛ-0,4кВ від КТП №5669:00-17:00НаселенняУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул..Лепкого; вул..Вишневецького2.ПЛ-0,4кВ від КТП №3739:00-17:00ПАТ "Київстар"ФОП Василюк Я.Пс.Радошин, вул..Червоноармійська3. 9:00-17:00Колодяжненська сільська радаКовельське МТМОРелігійна громада євангельськиххристиан-баптистівСТзОВ імені Лесі УкраїнкиТзОв "ВКП " Каскад "Управління гуманітарної сфери ВК Колодяжненської сільської радиФОП Мороз Н.Ф.ФОП Єрьоменко О.О.Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Волошкис.Колодяжне4. 9:00-17:00Ковельське СЛАТ "Тур"ТзОВ «лайфселл»АТ «оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»Сад.масив"Білий налив"ДП «Ковельське лісове господарство»ПАТ «УКРНАФТА»ФОП Ігонін І.АТзОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»ПВТП «СВІТЯЗЬ»ТзОВ "Інтерпорт-Ковель"ФОП Скалюк Л.МТзОВ «БРЕНВЕЛЬ»Гарант ЛТД СП ПСБ «Волинь» м.Ковель1. 9.00-17.00ФОП Челійс.Затурці вул.Г.Майдану Липинського пр.Козацький2. 10.30-12.30ФАП ФОП Саргасян Шевчук Школа ФОП Максимюк Ковальчук Каленюшко Жданюк Максимюк Улітська Жаловага Ліховський с.Привітне Коритниця3. КТП-243 12.30-17.00 ФОП ЖДаловага Ліховський с.Привітне вул.Миру Центральна1. 09:00-17:00Собор Успіння пресвятої БогородиціПросп. Відродження, 42вул. Травнева2. 09:00-17:00Вул. Мрії, вул. Травнева, пров. Травневий,вул. Виговськоговул. Європейськавул. Єршова (частково)1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-471 10:00-17:00 с.Боратин вул.Стирова.2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-418 10:00-17:00 Клуб. с. Ботин вул. Центральна3 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-307 10:00-17:00 Стара церква. с. Гаразджа вул. Молодіжна, Шевченка.4 ПЛ-10 кВ Л-33-02(КТП-20, 21, 298, 546, 192, 404, 22, 362, 521, 23, 297) 09:00 – 17:00с. Запусти: Продмаг №20;с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе5 ПЛ-10 кВ Л-33-03(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин6 ПЛ-10 кВ Л-33-04(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Дубичанське (Лисокуля), с. Смолигів,смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-2007 ПЛ-10 кВ Л-33-07(КТП-237, 358, 569, 701 ) смт.Торчин: ПП Гранат В.М., ПАТ „Волиньгаз” (КСС-600), ДК „Укртрансгаз”(ГРС)8 ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”1. 9:00-17:00М/П с.Римачі Військова частина 9971с. Римачі2. 9 00 -17 00М/П с.Вижгів. Магазин с.Вижгів. Клуб с.Вижгів. Свято-Аннівська релігійна громада укр.прав.церквис. Вижгів3 ПЛ 10кВ Л 58-07 від ЛР 2.Л 58-02 від ЛР 136до ВН 106 ЗТП-168 9 00 -17 00 Церква монастир с. Городно ФОП Чемко О.В. Клуб с.Городно. Школа с.Підгородно. Дитячий садок с. Підгородно. Клуб с.Підгородно. Сільська рада с. Підгородно. Магазин с. Підгородно. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " СВК "Зоря".ФОП Нікітюк Людмила Дмитрівна. ФОП Кущик Сергій Григорович. ФОП Карпович Леонід Федорович. Рудинський психоневрологічний будинок-інтернат. ПАТ"Укртелеком" Волинська філія с Руда сГородно Руда частково, Підгородно4 ПЛ 10кВ Л 26-02 до ЛР -171 9 00 -17 00 КЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П сОмеляне. Клуб с.Омеляне. Маг.с.Омеляне. ФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П с Підманево. Школа с.Підманево1. 10:00 -15:00ПрАТ «МТС Україна» с. М. ГлушаМагазини, Насосна станція М.ГлушаЩитинський старостинський округ, ФАПШкола с. Щитинь, Дитячий садок, Школа с. М. Глуша, Пошта с. В.Глуша (х. Корма), с. М. Глушах. Зарака, с. Щитинь, х. Калевиця1 ПЛ-10 кВ, Л-29-03 від ЛР-145. 10:00-15:00 КТП-315, с. Чорниж - ФОП Кузьмич Вікторія Андріївна (магазин).2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-408 10:00-17:00 Маневицька центральна районна лікарня (поліклініка), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Мальва»), ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин «Дует № 1»), ФОП Коновал Григорій Миколайович (стоматполіклініка). смт. Маневичівул. Паркова 1-9;вул. Незалежності 7-9.3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-408 14:00-16:00 Маневицька центральна районна лікарня (поліклініка), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Мальва»), ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин «Дует № 1»), ФОП Коновал Григорій Миколайович (стоматполіклініка). смт. Маневичівул. Паркова 1-9;вул. Незалежності 7-9.1.9:00-17:00Кіоск «Продукти» вул.Героїв Крутм.Нововолинськвул.Шопена 9,2-20вул.Мазепивул.Героїв Крутвул.Ломоносова 1-11,2-10вул.Кисиля 1-3а, 2-12вул.Кисиля 1-3а,2-121. 10:00- 16:00с. Гута2. 9:30- 17.00ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"с. Замшани9:00-17:00м.Рожище вул. Незалежностімагазин «Вікторія» Редакція газети "Наш край",ДІП "Рожищенська районна друкарня"вул. Незалежності 82 м.Рожище,вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88,72,74,76,78.вул.Пушкіна 19,12,1,3,5,2,4,6.вулПривокзальна8,10,12,4,6.вул.О,Степанюка,13,17,15,ПЛ-0,4кВ КТП-449:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна3 ПЛ-10 кВ Л18-119:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробкиФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,4 ПЛ-0,4кВ ЗТП-879:00-17:00 м.Рожище,вул.Філатова,Січових Стрільців 2-165 ПЛ-0,4 кВ ТП-859:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27вул.Селянська,6 ПЛ-0,4кВ ТП-719:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,Промислова 40-76,47-95.7 ПЛ-0,4кВ ТП-2159:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .ФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.8 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)9 ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазинФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська10 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру11 ПЛ-0,4кВ КТП-1169:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,вул. Зелена12 ПЛ-0,4кВ КТП-4819:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна13 ПЛ-0,4кВ КТП-4419:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,Ювілейна, Молодіжна,Квітнева, Набережна, Паркова.14КТП2319:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-215КТП2439:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71вул.Шевченка,2-5616 ПЛ-10 кВ Л18-049:00-17:00 МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, ЗарічнаСухарєва,Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,1. 9:30- 16:00ФАП, Магазин.с Солов’ї без напруги вул: Жовтнева, Незалежності, Зелена,Лугова.1. 09:00-16:00ФГ «Новий світанок»- бригада, Дит.садок, школа, майстерня школи, пошта, магазин, церква, ФАП, ТРСТ –магазин, ФОП Агафонова- магазин, МТС, Київстар с.Ставки2. 10:00-16:30ФОП Шклярук О.М.-магазин, Аптека, ГРП, СВК»Дружба» - контора с.Купичів вул.Незалежності, пров.Лікарняний, Петрова3 ПЛ-0,4кВКТП-10 10:00-16:30 с.Растів4 ПЛ-0,4кВЗТП-273 10:00-14:00 Луківська с/р- дит.садок, Луківське КП «Комунальник»- насосна, с.м.т.Луків вул.Молєва, Незалежності,