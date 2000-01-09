Де на Волині будуть відключати світло 26 січня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м-н «Армо», м-н «Авто-плюс», м-н «Смачні ковбаси», м-н «Все для сім,ї», м-н «Арсен», редакція газети «Слово правди» м. Володимир-Волинський
вул. О.Довбуша, Ладомирська, Драгоманова, Грінченка
2 ТП-26 09:00-17:00 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод "Кіоск №8 "Продмаг"
Приміщення СТО,бар "Движок"
АЗС ОККО м.Володимир
Кіоск в.Устилузька,72 м. Володимир-Волинський вул.Лепкого, вул.Антоновича, Устилузька 71-83,70-108 Залізняка, Крип'якевича, Костюшка, Коцюбинського, Ю.Бунди
3 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-173 09:00-17:00 м. Устилуг: вул. Зелена, Садова
4 ПЛ-0.4 Л-2 ЩТП-244 09:00-17:00 с. Житані: вул. Гоголя
5. ПЛ-0.4 Л-1 ТП-289 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: вул. Стефаника, Лисенка, Хасевича 1-23,2-16
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
Відділ культури, Горохівський вісник
Головне управління юстиції
Горохівський районний суд
Управління пенсійного фонду
РВУМВС, КП Каштан
Церква, Волинське обласне племпідприємство
ФОП Дубець В.В.
м. Горохів:
вул. Шевченка,
вул. Воз'єдання,
вул. Гетьманська,
вул. Незалежності,
вул. Лесі Українки
Іваничівський район
1. 09:30 – 16:30
с.Соснина вул.Б.Хмельницького
2. ПЛ-10кВ Л-46-03 до ЛР-99-3 10:00 – 17:00 с.Жашковичі:
-ФОП Доскоч В.В.-магазин;
-ФОП Артищук А.Д.-магазин;
-ФОП Жук М.О.-млин;
-Дитсадок, школа, ФАП
с.Волиця (Колона):
-ФОП Лукянчук М.Л.-магазин;
-ТзОВ "ПЯТИДНІ"-склад;
-ФОП Лукянчук М.Л.-столярний цех;
-ФОП Морозюк Я.І.-склад с.Жашковичі, с.Волиця (Колона) – повністю, с.Клопочин вул.Володимирська і набережна(частково)
3. ПЛ-10кВ Л-04-10 від ЗТП-269-3 до ЗТП-11-3 10:10 – 16:30 ФОП Сівер І.В.-Звіринник- смт.Іваничі, вул.Луцька,18б;
ТЗОВ "П`ЯТИДНІ" буд.майданчик елеватора
смт Іваничі, вул.Луцька,8 смт.Іваничі вул.Зелена і вул.Луцька (частково)
4. ПЛ-10кВ Л-55-03 10:00 – 13:00 с.Кречів:-ФОП Зінчук А.С.-магазин;
-ФАП; с.Мовників:-ФОП Красюн С.М. Автогараж;
-ФОП Силантьєв О.В.-приміщення навісу
-ФОП Бойко І.Р.-пункт тех.обслуговання ;
-ФОП ЗАНЧУК А.М.-будинок побуту
-ФОП Шестон Ч.А.зерносклад;
-ФОП Боярський В.Г.-Зерносховище;
-ФОП Красюн С.М. млин;-школа, дитсадок, ФАП;
с.Осмиловичі:-ФОП Гуліда В.В. - Торговий павільйон с.Кречів, с.Мовники, с.Осмиловичі
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
Музична школа, пекарня, сходові клітини, Магазин «Госп.товари» 1000 дріб, контора РСС, Контора, Бар "Каштан", Складські приміщення, Магазин «Прод товари» 1000 дріб, Бар "Фортеця", вул.Л.Українки 1-15, вул.Садова, пров.Л.Українки 1-10, вул.Набережна 1-12, Церква Ільїнська, Склад "Дружби", Кафе "Дружба", Коопунівермаг, Магазин «Добробут», Магазин «Волошка», Магазин «Будмаркет», К-тр "Батьківщина", Магазин «Смак» КТП-16, Фотостудія-С , Магазин „Світязь”, Магазин «Криниця», Магазинн «Світ”, Магазин "Квіти", торговий павільйон, Магазин “Світанок”, кіоск «Руслан», Ветаптека, Магазин (моб.телеф) СЕНС, Ремонт годинн. (біля ринку), фотостудія "Коніка"
ларьок Насіння, Кіоск на зупинці
Магазин "Ларчик" (біля ринку), Кіоск (біля ринку), Кіоск (біля ринку, був кот), Магазин, Кіоск Насіння (біля ринку), Маг.Біг Бен, Магазин (Тищук), аптека , Хлібний кіоск №3
Магазин, Магазин "Школярик", Хлібний кіоск (базар), Торг. павільйон ювел. вироб
Торговий кіоск "Преса", Буд. майд аптеки
торговий павільйон, Торговий павільйон
вул.Шевченка 1-30, Магаз. «Все для дому м.Камінь - Каширський
вул.Шевченка, пл.Незалежності вул.Л.Украінки. Садова, Набережна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-231 09:00 - 17:00 ,с.Стобихівка вул.Шевченка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-287 10:00 - 12:00 МРЕО. Гріль-бар.ТеплоКамінь.гуртівня Добрий Господар м.Камінь-Каширський вул.1 Травня
4. ПЛ-0,4 кВ Л-.3 Л-6 КТП-16 09/00 - 17:00 м.К-Каширський, вул. Шевченка.Л.Украінки.Садова.Набережна
5. КТП-313 09:00 - 17:00 Пилорама Мороз Т. с. Стобихівка, вул. Хутірська
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ФОП Олешко Є.С. - млин
2 ПЛ0,4 кВ від ТП-62 8:30-17:00
с. Хорлупи - клуб,контора,пошта, церква
ФОП Збагерський С.А. - кіоск
с.Хорлупи
вул.Шлях,9-43/непарні/,1-20/парні/,
вул.Молодіжна1-17 ,2-10
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-311 8:30-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-66 9:00-17:00
с.Хорлупи
вул.Першотравнева,
вул.Комсомольська,17-22,
5 КТП-448 10:00-13:00
ОК "Приміський"
с. Небіжка
вул. М.Вовчка,
6 КТП-148 13:00-16:00
ОК "Голівуд"
с. Липляни
житловий масив
7 ПЛ0,4 кВ від КТП-266 9:00-17:00
СТ"Вишенька" дачний масив
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП №566
9:00-17:00
Населення
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул..Лепкого; вул..Вишневецького
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №373
9:00-17:00
ПАТ "Київстар"
ФОП Василюк Я.П
с.Радошин, вул..Червоноармійська
3. 9:00-17:00
Колодяжненська сільська рада
Ковельське МТМО
Релігійна громада євангельських
христиан-баптистів
СТзОВ імені Лесі Українки
ТзОв "ВКП " Каскад "
Управління гуманітарної сфери ВК Колодяжненської сільської ради
ФОП Мороз Н.Ф.
ФОП Єрьоменко О.О.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Волошки
с.Колодяжне
4. 9:00-17:00
Ковельське СЛАТ "Тур"
ТзОВ «лайфселл»
АТ «оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
Сад.масив"Білий налив"
ДП «Ковельське лісове господарство»
ПАТ «УКРНАФТА»
ФОП Ігонін І.А
ТзОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»
ПВТП «СВІТЯЗЬ»
ТзОВ "Інтерпорт-Ковель"
ФОП Скалюк Л.М
ТзОВ «БРЕНВЕЛЬ»
Гарант ЛТД СП ПСБ «Волинь» м.Ковель
Локачинський район
1. 9.00-17.00
ФОП Челій
с.Затурці вул.Г.Майдану Липинського пр.Козацький
2. 10.30-12.30
ФАП ФОП Саргасян Шевчук Школа ФОП Максимюк Ковальчук Каленюшко Жданюк Максимюк Улітська Жаловага Ліховський с.Привітне Коритниця
3. КТП-243 12.30-17.00 ФОП ЖДаловага Ліховський с.Привітне вул.Миру Центральна
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Собор Успіння пресвятої Богородиці
Просп. Відродження, 42
вул. Травнева
2. 09:00-17:00
Вул. Мрії, вул. Травнева, пров. Травневий,вул. Виговського
вул. Європейська
вул. Єршова (частково)
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-471 10:00-17:00 с.Боратин вул.Стирова.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-418 10:00-17:00 Клуб. с. Ботин вул. Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-307 10:00-17:00 Стара церква. с. Гаразджа вул. Молодіжна, Шевченка.
4 ПЛ-10 кВ Л-33-02
(КТП-20, 21, 298, 546, 192, 404, 22, 362, 521, 23, 297) 09:00 – 17:00
с. Запусти: Продмаг №20;
с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
5 ПЛ-10 кВ Л-33-03
(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин
6 ПЛ-10 кВ Л-33-04
(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Дубичанське (Лисокуля), с. Смолигів,
смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
7 ПЛ-10 кВ Л-33-07
(КТП-237, 358, 569, 701 ) смт.Торчин: ПП Гранат В.М., ПАТ „Волиньгаз” (КСС-600), ДК „Укртрансгаз”(ГРС)
8 ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
М/П с.Римачі Військова частина 9971
с. Римачі
2. 9 00 -17 00
М/П с.Вижгів. Магазин с.Вижгів. Клуб с.Вижгів. Свято-Аннівська релігійна громада укр.прав.церкви
с. Вижгів
3 ПЛ 10кВ Л 58-07 від ЛР 2.
Л 58-02 від ЛР 136до ВН 106 ЗТП-168 9 00 -17 00 Церква монастир с. Городно ФОП Чемко О.В. Клуб с.Городно. Школа с.Підгородно. Дитячий садок с. Підгородно. Клуб с.Підгородно. Сільська рада с. Підгородно. Магазин с. Підгородно. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " СВК "Зоря".ФОП Нікітюк Людмила Дмитрівна. ФОП Кущик Сергій Григорович. ФОП Карпович Леонід Федорович. Рудинський психоневрологічний будинок-інтернат. ПАТ"Укртелеком" Волинська філія с Руда сГородно Руда частково, Підгородно
4 ПЛ 10кВ Л 26-02 до ЛР -171 9 00 -17 00 КЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П сОмеляне. Клуб с.Омеляне. Маг.с.Омеляне. ФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П с Підманево. Школа с.Підманево
Любешівський район
1. 10:00 -15:00
ПрАТ «МТС Україна» с. М. Глуша
Магазини, Насосна станція М.Глуша
Щитинський старостинський округ, ФАП
Школа с. Щитинь, Дитячий садок, Школа с. М. Глуша, Пошта с. В.Глуша (х. Корма), с. М. Глуша
х. Зарака, с. Щитинь, х. Калевиця
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-29-03 від ЛР-145. 10:00-15:00 КТП-315, с. Чорниж - ФОП Кузьмич Вікторія Андріївна (магазин).
2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-408 10:00-17:00 Маневицька центральна районна лікарня (поліклініка), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Мальва»), ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин «Дует № 1»), ФОП Коновал Григорій Миколайович (стоматполіклініка). смт. Маневичі
вул. Паркова 1-9;
вул. Незалежності 7-9.
3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-408 14:00-16:00 Маневицька центральна районна лікарня (поліклініка), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Мальва»), ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин «Дует № 1»), ФОП Коновал Григорій Миколайович (стоматполіклініка). смт. Маневичі
вул. Паркова 1-9;
вул. Незалежності 7-9.
місто Нововолинськ
1.
9:00-17:00
Кіоск «Продукти» вул.Героїв Крут
м.Нововолинськ
вул.Шопена 9,2-20
вул.Мазепи
вул.Героїв Крут
вул.Ломоносова 1-11,2-10
вул.Кисиля 1-3а, 2-12
вул.Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
1. 10:00- 16:00
с. Гута
2. 9:30- 17.00
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"
с. Замшани
Рожищенський район
1
9:00-17:00
м.Рожище вул. Незалежності
магазин «Вікторія» Редакція газети "Наш край",
ДІП "Рожищенська районна друкарня"
вул. Незалежності 82 м.Рожище,вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88,72,74,76,78.
вул.Пушкіна 19,12,1,3,5,2,4,6.
вулПривокзальна8,10,12,4,6.
вул.О,Степанюка,13,17,15,
2
ПЛ-0,4кВ КТП-44
9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна
3 ПЛ-10 кВ Л18-11
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробки
ФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,
4 ПЛ-0,4кВ ЗТП-87
9:00-17:00 м.Рожище,вул.Філатова,Січових Стрільців 2-16
5 ПЛ-0,4 кВ ТП-85
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27
вул.Селянська,
6 ПЛ-0,4кВ ТП-71
9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,
Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,
Промислова 40-76,47-95.
7 ПЛ-0,4кВ ТП-215
9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.
8 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
9 ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазин
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська
10 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру
11 ПЛ-0,4кВ КТП-116
9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,
вул. Зелена
12 ПЛ-0,4кВ КТП-481
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна
13 ПЛ-0,4кВ КТП-441
9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
14
КТП231
9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)
вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2
15
КТП243
9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71
вул.Шевченка,2-56
16 ПЛ-10 кВ Л18-04
9:00-17:00 МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, Зарічна
Сухарєва,Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,
Старовижівський район
1. 9:30- 16:00
ФАП, Магазин.
с Солов’ї без напруги вул: Жовтнева, Незалежності, Зелена,Лугова.
Турійський район
1. 09:00-16:00
ФГ «Новий світанок»- бригада, Дит.садок, школа, майстерня школи, пошта, магазин, церква, ФАП, ТРСТ –магазин, ФОП Агафонова- магазин, МТС, Київстар с.Ставки
2. 10:00-16:30
ФОП Шклярук О.М.-магазин, Аптека, ГРП, СВК»Дружба» - контора с.Купичів вул.Незалежності, пров.Лікарняний, Петрова
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-10 10:00-16:30 с.Растів
4 ПЛ-0,4кВ
ЗТП-273 10:00-14:00 Луківська с/р- дит.садок, Луківське КП «Комунальник»- насосна, с.м.т.Луків вул.Молєва, Незалежності,
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м-н «Армо», м-н «Авто-плюс», м-н «Смачні ковбаси», м-н «Все для сім,ї», м-н «Арсен», редакція газети «Слово правди» м. Володимир-Волинський
вул. О.Довбуша, Ладомирська, Драгоманова, Грінченка
2 ТП-26 09:00-17:00 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод "Кіоск №8 "Продмаг"
Приміщення СТО,бар "Движок"
АЗС ОККО м.Володимир
Кіоск в.Устилузька,72 м. Володимир-Волинський вул.Лепкого, вул.Антоновича, Устилузька 71-83,70-108 Залізняка, Крип'якевича, Костюшка, Коцюбинського, Ю.Бунди
3 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-173 09:00-17:00 м. Устилуг: вул. Зелена, Садова
4 ПЛ-0.4 Л-2 ЩТП-244 09:00-17:00 с. Житані: вул. Гоголя
5. ПЛ-0.4 Л-1 ТП-289 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: вул. Стефаника, Лисенка, Хасевича 1-23,2-16
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
Відділ культури, Горохівський вісник
Головне управління юстиції
Горохівський районний суд
Управління пенсійного фонду
РВУМВС, КП Каштан
Церква, Волинське обласне племпідприємство
ФОП Дубець В.В.
м. Горохів:
вул. Шевченка,
вул. Воз'єдання,
вул. Гетьманська,
вул. Незалежності,
вул. Лесі Українки
Іваничівський район
1. 09:30 – 16:30
с.Соснина вул.Б.Хмельницького
2. ПЛ-10кВ Л-46-03 до ЛР-99-3 10:00 – 17:00 с.Жашковичі:
-ФОП Доскоч В.В.-магазин;
-ФОП Артищук А.Д.-магазин;
-ФОП Жук М.О.-млин;
-Дитсадок, школа, ФАП
с.Волиця (Колона):
-ФОП Лукянчук М.Л.-магазин;
-ТзОВ "ПЯТИДНІ"-склад;
-ФОП Лукянчук М.Л.-столярний цех;
-ФОП Морозюк Я.І.-склад с.Жашковичі, с.Волиця (Колона) – повністю, с.Клопочин вул.Володимирська і набережна(частково)
3. ПЛ-10кВ Л-04-10 від ЗТП-269-3 до ЗТП-11-3 10:10 – 16:30 ФОП Сівер І.В.-Звіринник- смт.Іваничі, вул.Луцька,18б;
ТЗОВ "П`ЯТИДНІ" буд.майданчик елеватора
смт Іваничі, вул.Луцька,8 смт.Іваничі вул.Зелена і вул.Луцька (частково)
4. ПЛ-10кВ Л-55-03 10:00 – 13:00 с.Кречів:-ФОП Зінчук А.С.-магазин;
-ФАП; с.Мовників:-ФОП Красюн С.М. Автогараж;
-ФОП Силантьєв О.В.-приміщення навісу
-ФОП Бойко І.Р.-пункт тех.обслуговання ;
-ФОП ЗАНЧУК А.М.-будинок побуту
-ФОП Шестон Ч.А.зерносклад;
-ФОП Боярський В.Г.-Зерносховище;
-ФОП Красюн С.М. млин;-школа, дитсадок, ФАП;
с.Осмиловичі:-ФОП Гуліда В.В. - Торговий павільйон с.Кречів, с.Мовники, с.Осмиловичі
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
Музична школа, пекарня, сходові клітини, Магазин «Госп.товари» 1000 дріб, контора РСС, Контора, Бар "Каштан", Складські приміщення, Магазин «Прод товари» 1000 дріб, Бар "Фортеця", вул.Л.Українки 1-15, вул.Садова, пров.Л.Українки 1-10, вул.Набережна 1-12, Церква Ільїнська, Склад "Дружби", Кафе "Дружба", Коопунівермаг, Магазин «Добробут», Магазин «Волошка», Магазин «Будмаркет», К-тр "Батьківщина", Магазин «Смак» КТП-16, Фотостудія-С , Магазин „Світязь”, Магазин «Криниця», Магазинн «Світ”, Магазин "Квіти", торговий павільйон, Магазин “Світанок”, кіоск «Руслан», Ветаптека, Магазин (моб.телеф) СЕНС, Ремонт годинн. (біля ринку), фотостудія "Коніка"
ларьок Насіння, Кіоск на зупинці
Магазин "Ларчик" (біля ринку), Кіоск (біля ринку), Кіоск (біля ринку, був кот), Магазин, Кіоск Насіння (біля ринку), Маг.Біг Бен, Магазин (Тищук), аптека , Хлібний кіоск №3
Магазин, Магазин "Школярик", Хлібний кіоск (базар), Торг. павільйон ювел. вироб
Торговий кіоск "Преса", Буд. майд аптеки
торговий павільйон, Торговий павільйон
вул.Шевченка 1-30, Магаз. «Все для дому м.Камінь - Каширський
вул.Шевченка, пл.Незалежності вул.Л.Украінки. Садова, Набережна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-231 09:00 - 17:00 ,с.Стобихівка вул.Шевченка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-287 10:00 - 12:00 МРЕО. Гріль-бар.ТеплоКамінь.гуртівня Добрий Господар м.Камінь-Каширський вул.1 Травня
4. ПЛ-0,4 кВ Л-.3 Л-6 КТП-16 09/00 - 17:00 м.К-Каширський, вул. Шевченка.Л.Украінки.Садова.Набережна
5. КТП-313 09:00 - 17:00 Пилорама Мороз Т. с. Стобихівка, вул. Хутірська
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ФОП Олешко Є.С. - млин
2 ПЛ0,4 кВ від ТП-62 8:30-17:00
с. Хорлупи - клуб,контора,пошта, церква
ФОП Збагерський С.А. - кіоск
с.Хорлупи
вул.Шлях,9-43/непарні/,1-20/парні/,
вул.Молодіжна1-17 ,2-10
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-311 8:30-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-66 9:00-17:00
с.Хорлупи
вул.Першотравнева,
вул.Комсомольська,17-22,
5 КТП-448 10:00-13:00
ОК "Приміський"
с. Небіжка
вул. М.Вовчка,
6 КТП-148 13:00-16:00
ОК "Голівуд"
с. Липляни
житловий масив
7 ПЛ0,4 кВ від КТП-266 9:00-17:00
СТ"Вишенька" дачний масив
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП №566
9:00-17:00
Населення
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради м.Ковель, вул..Лепкого; вул..Вишневецького
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №373
9:00-17:00
ПАТ "Київстар"
ФОП Василюк Я.П
с.Радошин, вул..Червоноармійська
3. 9:00-17:00
Колодяжненська сільська рада
Ковельське МТМО
Релігійна громада євангельських
христиан-баптистів
СТзОВ імені Лесі Українки
ТзОв "ВКП " Каскад "
Управління гуманітарної сфери ВК Колодяжненської сільської ради
ФОП Мороз Н.Ф.
ФОП Єрьоменко О.О.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Волошки
с.Колодяжне
4. 9:00-17:00
Ковельське СЛАТ "Тур"
ТзОВ «лайфселл»
АТ «оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
Сад.масив"Білий налив"
ДП «Ковельське лісове господарство»
ПАТ «УКРНАФТА»
ФОП Ігонін І.А
ТзОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»
ПВТП «СВІТЯЗЬ»
ТзОВ "Інтерпорт-Ковель"
ФОП Скалюк Л.М
ТзОВ «БРЕНВЕЛЬ»
Гарант ЛТД СП ПСБ «Волинь» м.Ковель
Локачинський район
1. 9.00-17.00
ФОП Челій
с.Затурці вул.Г.Майдану Липинського пр.Козацький
2. 10.30-12.30
ФАП ФОП Саргасян Шевчук Школа ФОП Максимюк Ковальчук Каленюшко Жданюк Максимюк Улітська Жаловага Ліховський с.Привітне Коритниця
3. КТП-243 12.30-17.00 ФОП ЖДаловага Ліховський с.Привітне вул.Миру Центральна
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Собор Успіння пресвятої Богородиці
Просп. Відродження, 42
вул. Травнева
2. 09:00-17:00
Вул. Мрії, вул. Травнева, пров. Травневий,вул. Виговського
вул. Європейська
вул. Єршова (частково)
Луцький район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-471 10:00-17:00 с.Боратин вул.Стирова.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-418 10:00-17:00 Клуб. с. Ботин вул. Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-307 10:00-17:00 Стара церква. с. Гаразджа вул. Молодіжна, Шевченка.
4 ПЛ-10 кВ Л-33-02
(КТП-20, 21, 298, 546, 192, 404, 22, 362, 521, 23, 297) 09:00 – 17:00
с. Запусти: Продмаг №20;
с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
5 ПЛ-10 кВ Л-33-03
(КТП-736, 35, 397, 39, 302, 582, 473, 36, 37, 38) с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с. Михайлівка, с. Хорохорин
6 ПЛ-10 кВ Л-33-04
(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с. Сарнівка, с. Дубичанське (Лисокуля), с. Смолигів,
смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
7 ПЛ-10 кВ Л-33-07
(КТП-237, 358, 569, 701 ) смт.Торчин: ПП Гранат В.М., ПАТ „Волиньгаз” (КСС-600), ДК „Укртрансгаз”(ГРС)
8 ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
М/П с.Римачі Військова частина 9971
с. Римачі
2. 9 00 -17 00
М/П с.Вижгів. Магазин с.Вижгів. Клуб с.Вижгів. Свято-Аннівська релігійна громада укр.прав.церкви
с. Вижгів
3 ПЛ 10кВ Л 58-07 від ЛР 2.
Л 58-02 від ЛР 136до ВН 106 ЗТП-168 9 00 -17 00 Церква монастир с. Городно ФОП Чемко О.В. Клуб с.Городно. Школа с.Підгородно. Дитячий садок с. Підгородно. Клуб с.Підгородно. Сільська рада с. Підгородно. Магазин с. Підгородно. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " СВК "Зоря".ФОП Нікітюк Людмила Дмитрівна. ФОП Кущик Сергій Григорович. ФОП Карпович Леонід Федорович. Рудинський психоневрологічний будинок-інтернат. ПАТ"Укртелеком" Волинська філія с Руда сГородно Руда частково, Підгородно
4 ПЛ 10кВ Л 26-02 до ЛР -171 9 00 -17 00 КЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П сОмеляне. Клуб с.Омеляне. Маг.с.Омеляне. ФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П с Підманево. Школа с.Підманево
Любешівський район
1. 10:00 -15:00
ПрАТ «МТС Україна» с. М. Глуша
Магазини, Насосна станція М.Глуша
Щитинський старостинський округ, ФАП
Школа с. Щитинь, Дитячий садок, Школа с. М. Глуша, Пошта с. В.Глуша (х. Корма), с. М. Глуша
х. Зарака, с. Щитинь, х. Калевиця
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-29-03 від ЛР-145. 10:00-15:00 КТП-315, с. Чорниж - ФОП Кузьмич Вікторія Андріївна (магазин).
2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-408 10:00-17:00 Маневицька центральна районна лікарня (поліклініка), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Мальва»), ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин «Дует № 1»), ФОП Коновал Григорій Миколайович (стоматполіклініка). смт. Маневичі
вул. Паркова 1-9;
вул. Незалежності 7-9.
3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-408 14:00-16:00 Маневицька центральна районна лікарня (поліклініка), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Мальва»), ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин «Дует № 1»), ФОП Коновал Григорій Миколайович (стоматполіклініка). смт. Маневичі
вул. Паркова 1-9;
вул. Незалежності 7-9.
місто Нововолинськ
1.
9:00-17:00
Кіоск «Продукти» вул.Героїв Крут
м.Нововолинськ
вул.Шопена 9,2-20
вул.Мазепи
вул.Героїв Крут
вул.Ломоносова 1-11,2-10
вул.Кисиля 1-3а, 2-12
вул.Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
1. 10:00- 16:00
с. Гута
2. 9:30- 17.00
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"
с. Замшани
Рожищенський район
1
9:00-17:00
м.Рожище вул. Незалежності
магазин «Вікторія» Редакція газети "Наш край",
ДІП "Рожищенська районна друкарня"
вул. Незалежності 82 м.Рожище,вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88,72,74,76,78.
вул.Пушкіна 19,12,1,3,5,2,4,6.
вулПривокзальна8,10,12,4,6.
вул.О,Степанюка,13,17,15,
2
ПЛ-0,4кВ КТП-44
9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна
3 ПЛ-10 кВ Л18-11
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг МПП "Дельта" Цех металообробки
ФОП Іщук С.Ф. Цех по обробці металу м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької, Селянська,
4 ПЛ-0,4кВ ЗТП-87
9:00-17:00 м.Рожище,вул.Філатова,Січових Стрільців 2-16
5 ПЛ-0,4 кВ ТП-85
9:00-17:00 ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27
вул.Селянська,
6 ПЛ-0,4кВ ТП-71
9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,
Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,
Промислова 40-76,47-95.
7 ПЛ-0,4кВ ТП-215
9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок .
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха,Молодіжна, Миру.
8 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
9 ПЛ-0,4кВ ТП-41 9:00-17:00 Переспівське СТ магазин
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська
10 ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 с.Топільно, ТзОВ »Набуток» бригада с.Топільно, вул.Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру
11 ПЛ-0,4кВ КТП-116
9:00-17:00 с.Уляники Церква с. Уляники, вул. Молодіжна,
вул. Зелена
12 ПЛ-0,4кВ КТП-481
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сонячна
13 ПЛ-0,4кВ КТП-441
9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
14
КТП231
9:00-17:00 ПЖКГ,котельня, КНС, Рожищенський РВ УМВС Адмінприміщення, ПП Алієва Л.Є.( кіоск) ,Буд. дит. творчості, ПП Безверхий В.С. (Кіоск) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)
вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2
15
КТП243
9:00-17:00 ПП Кушнірук В.Д. магазин м.Рожище, вул.Незалежності,65,69,71
вул.Шевченка,2-56
16 ПЛ-10 кВ Л18-04
9:00-17:00 МПП ""Дельта"(магазин) Лісництво(контора) СТ Вовнянка (контора) П-ць Бонгарт В.В. Деревообробний цех м.Рожище, вул.Набережна, Зарічна
Сухарєва,Сковороди, Промислова, Я.Мудрого,
Старовижівський район
1. 9:30- 16:00
ФАП, Магазин.
с Солов’ї без напруги вул: Жовтнева, Незалежності, Зелена,Лугова.
Турійський район
1. 09:00-16:00
ФГ «Новий світанок»- бригада, Дит.садок, школа, майстерня школи, пошта, магазин, церква, ФАП, ТРСТ –магазин, ФОП Агафонова- магазин, МТС, Київстар с.Ставки
2. 10:00-16:30
ФОП Шклярук О.М.-магазин, Аптека, ГРП, СВК»Дружба» - контора с.Купичів вул.Незалежності, пров.Лікарняний, Петрова
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-10 10:00-16:30 с.Растів
4 ПЛ-0,4кВ
ЗТП-273 10:00-14:00 Луківська с/р- дит.садок, Луківське КП «Комунальник»- насосна, с.м.т.Луків вул.Молєва, Незалежності,
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