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Через нерозчищені від снігу дороги у Луцьку зняли премію з двох посадовців

Через нерозчищені від снігу дороги у Луцьку зняли премію з двох посадовців
Через недостатньо якісне прибирання доріг від снігу Луцький міський голова Ігор Поліщук зняв премію з двох посадовців Луцькради.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, без премії залишаться начальник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк та керівник комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк.

Зауважимо, що уночі 26 січня у Луцьку випала чимала кількість снігу, тож виникли труднощі із розчищенням тротуарів та автошляхів.

Фото ілюстративне

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Теги: прибирання, дороги, Луцьк
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Коментарі 2
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З Степанова зняти за бардак з транспортом ввечері та у вихідні - не треба? А краще - негайно звільнити того корупційного довбограя, що знищив та перекрутив не для людей добру 1/3 маршрутів в місті та цинічно патякає про "користь ходьби"!
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Ото новина, "налякав їжака голою ..." . Краще б озвучив розмір виплачених винагород усім місцевим чиновникам і за які-такі "досягнення". Оце було б справді цікаво послухати як "ефективно" витрачаються кошти луцької громади.
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