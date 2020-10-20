Через нерозчищені від снігу дороги у Луцьку зняли премію з двох посадовців

Ігор Поліщук зняв премію з двох посадовців Луцькради.



Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.



Так, без премії залишаться начальник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк та керівник комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк.



Зауважимо, що уночі 26 січня у Луцьку випала чимала кількість снігу, тож виникли труднощі із розчищенням тротуарів та автошляхів.



Фото ілюстративне

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