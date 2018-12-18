Шкільний автобус із дітьми застряг у сніговому заметі на Волині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
Вранці 26 січня між селами Заячиці та Роговичі Локачинського району у заметі застряг шкільний автобус з дітьми.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що повідомлення про це до служби 101 надійшло о 8:30.
У автобусі перебували 12 учнів та двоє дорослих, що прямували до навчальних закладів у селі Козлів та селищі Локачі.
Для надання допомоги виїхали рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі Управління ДСНС у Волинській області.
За допомогою шанцевого інструменту рятувальники розчистили частину замету і пожежною автоцистерною витягнули автобус із снігової пастки.
Додають, що задіювали 1 одиницю техніки та 4 людей особового складу 15 ДПРЧ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що повідомлення про це до служби 101 надійшло о 8:30.
У автобусі перебували 12 учнів та двоє дорослих, що прямували до навчальних закладів у селі Козлів та селищі Локачі.
Для надання допомоги виїхали рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі Управління ДСНС у Волинській області.
За допомогою шанцевого інструменту рятувальники розчистили частину замету і пожежною автоцистерною витягнули автобус із снігової пастки.
Додають, що задіювали 1 одиницю техніки та 4 людей особового складу 15 ДПРЧ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині понад 30 одиниць техніки розчищають дороги від снігу
Сьогодні, 11:03
Шкільний автобус із дітьми застряг у сніговому заметі на Волині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
На Волині сусіди жінки, у якої палав будинок, стали в ланцюг і лили у полум'я воду відрами
Сьогодні, 10:42