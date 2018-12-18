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Шкільний автобус із дітьми застряг у сніговому заметі на Волині. ФОТО. ВІДЕО

Шкільний автобус із дітьми застряг у сніговому заметі на Волині. ФОТО. ВІДЕО
Вранці 26 січня між селами Заячиці та Роговичі Локачинського району у заметі застряг шкільний автобус з дітьми.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що повідомлення про це до служби 101 надійшло о 8:30.

У автобусі перебували 12 учнів та двоє дорослих, що прямували до навчальних закладів у селі Козлів та селищі Локачі.

Для надання допомоги виїхали рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі Управління ДСНС у Волинській області.

За допомогою шанцевого інструменту рятувальники розчистили частину замету і пожежною автоцистерною витягнули автобус із снігової пастки.

Додають, що задіювали 1 одиницю техніки та 4 людей особового складу 15 ДПРЧ.

Шкільний автобус із дітьми застряг у сніговому заметі на Волині. ФОТО. ВІДЕО
Шкільний автобус із дітьми застряг у сніговому заметі на Волині. ФОТО. ВІДЕО





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Теги: шкільний автобус, сніг, замети, рятувальники
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