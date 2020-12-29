У Луцьку хочуть зробити облік історичних дверей, балконів та вікон
Сьогодні, 11:35
Для збереження автентичних вхідних дверей, вікон та балконів, які мають історико-культурну цінність, у Луцьку планують виділити 2,3 млн грн.
Відповідну програму «Автентичний Луцьк» підтримали на комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, що відбулася 26 січня.
У переліку об'єктів, які планують відновити насамперед, – двері в будинках за адресами: Словацького, 1 (будівля адміністративного суду); Крилова, 3 (будівля пенсійного фонду); Кривий Вал, 32; Лесі Українки, 7; Ковельська, 18.
Також у першу чергу депутати пропонують виділити 300 тис грн для реконструкції балконів на проспекті Волі. Крім того, голова бюджетної комісії Андрій Разумовський вніс пропозицію зробити облік історичних дверей, балконів та вікон.
«Потрібно більш детально дослідити це питання і скласти повний список всіх об'єктів, які мають історичну цінність, щоб зберегти їх», – зауважив він. Загалом комісія рекомендувала підтримати програму «Автентичний Луцьк» із внесеними пропозиціями. Питання розглянуть на черговій сесії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідну програму «Автентичний Луцьк» підтримали на комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, що відбулася 26 січня.
У переліку об'єктів, які планують відновити насамперед, – двері в будинках за адресами: Словацького, 1 (будівля адміністративного суду); Крилова, 3 (будівля пенсійного фонду); Кривий Вал, 32; Лесі Українки, 7; Ковельська, 18.
Також у першу чергу депутати пропонують виділити 300 тис грн для реконструкції балконів на проспекті Волі. Крім того, голова бюджетної комісії Андрій Разумовський вніс пропозицію зробити облік історичних дверей, балконів та вікон.
«Потрібно більш детально дослідити це питання і скласти повний список всіх об'єктів, які мають історичну цінність, щоб зберегти їх», – зауважив він. Загалом комісія рекомендувала підтримати програму «Автентичний Луцьк» із внесеними пропозиціями. Питання розглянуть на черговій сесії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищувати до кінця опалювального сезону, – Шмигаль
Сьогодні, 12:24
У Луцьку хочуть зробити облік історичних дверей, балконів та вікон
Сьогодні, 11:35
Дали гроші на таксі: у Луцьку патрульні допомогли жінці, яка ночувала посеред вулиці
Сьогодні, 11:13
На Волині понад 30 одиниць техніки розчищають дороги від снігу
Сьогодні, 11:03