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У Луцьку хочуть зробити облік історичних дверей, балконів та вікон

У Луцьку хочуть зробити облік історичних дверей, балконів та вікон
Для збереження автентичних вхідних дверей, вікон та балконів, які мають історико-культурну цінність, у Луцьку планують виділити 2,3 млн грн.

Відповідну програму «Автентичний Луцьк» підтримали на комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, що відбулася 26 січня.

У переліку об'єктів, які планують відновити насамперед, – двері в будинках за адресами: Словацького, 1 (будівля адміністративного суду); Крилова, 3 (будівля пенсійного фонду); Кривий Вал, 32; Лесі Українки, 7; Ковельська, 18.

Також у першу чергу депутати пропонують виділити 300 тис грн для реконструкції балконів на проспекті Волі. Крім того, голова бюджетної комісії Андрій Разумовський вніс пропозицію зробити облік історичних дверей, балконів та вікон.

У Луцьку хочуть зробити облік історичних дверей, балконів та вікон


«Потрібно більш детально дослідити це питання і скласти повний список всіх об'єктів, які мають історичну цінність, щоб зберегти їх», – зауважив він. Загалом комісія рекомендувала підтримати програму «Автентичний Луцьк» із внесеними пропозиціями. Питання розглянуть на черговій сесії.


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Теги: двері, балкони, Андрій Разумовський
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