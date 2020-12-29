У Луцьку хочуть зробити облік історичних дверей, балконів та вікон

Для збереження автентичних вхідних дверей, вікон та балконів, які мають історико-культурну цінність, у Луцьку планують виділити 2,3 млн грн.Відповідну програму «Автентичний Луцьк» підтримали на комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, що відбулася 26 січня.У переліку об'єктів, які планують відновити насамперед, – двері в будинках за адресами: Словацького, 1 (будівля адміністративного суду); Крилова, 3 (будівля пенсійного фонду); Кривий Вал, 32; Лесі Українки, 7; Ковельська, 18.Також у першу чергу депутати пропонують виділити 300 тис грн для реконструкції балконів на проспекті Волі. Крім того, голова бюджетної комісіївніс пропозицію зробити облік історичних дверей, балконів та вікон.«Потрібно більш детально дослідити це питання і скласти повний список всіх об'єктів, які мають історичну цінність, щоб зберегти їх», – зауважив він. Загалом комісія рекомендувала підтримати програму «Автентичний Луцьк» із внесеними пропозиціями. Питання розглянуть на черговій сесії.